Rolling Stone Italia e Genoa CFC insieme per la stagione 2025/26

Il calcio incontra la musica. Per la stagione 2025/26, Rolling Stone Italia e Genoa CFC annunciano una media partnership che unisce la passione sportiva al linguaggio culturale e musicale.

Rolling Stone Italia sarà infatti presente come partner di maglia frontale in tre partite della stagione, la prima in occasione del Monday Night Genoa-Lazio e stabilmente sulla divisa pre-match (back). La partnership va oltre il campo da gioco: Rolling Stone curerà la playlist ufficiale dei warm-up allo stadio “Luigi Ferraris”, accompagnando i tifosi e i giocatori fino all’ingresso in campo e realizzando contenuti editoriali e audiovisivi dedicati al club, alla città e alla collettività.

Una collaborazione nata all’incontro tra passione sportiva e linguaggio musicale e sotto il segno di Genova, città-simbolo di creatività multiculturale.

Il racconto prende vita già dal video di lancio della partnership, un viaggio dal porto alla città e fino allo stadio: tre luoghi emblematici, tre dimensioni che rappresentano le radici, la comunità e la passione. Il manifesto visivo è preludio delle prossime attivazioni, tra cui un contest musicale pensato per valorizzare i talenti emergenti della nuova scena genovese.

GENOA CFC x ROLLING STONE ITALIA

Il legame tra calcio e musica ha radici profonde a Genova: dalla tradizione cantautorale di De André e della scuola genovese, fino agli artisti contemporanei come Bresh, Alfa, Izi, Helmi, Sayf e Genovarabe, Guesan. Negli ultimi anni il Genoa ha dato valore a stadio e maglia trasformandoli in palcoscenici e contenitori poliformi, ospitando esibizioni di Annalisa, Ricchi e Poveri, Baccini, Inoki, oltre che di star internazionali come Kasabian, Jack Savoretti, Rita Ora e Royel Otis. La collaborazione con Rolling Stone rafforza e amplia questa visione comune.

«Rolling Stone e Genoa CFC condividono un tratto fondamentale: rappresentano la Storia. Sono le “istituzioni” più longeve dei rispettivi ambiti di gioco ed entrambe combattono assertivamente per ribadire la propria autorevolezza in un mondo che cambia. È per noi un piacere, nonché un vero onore, poter raccontare la stagione 2025/26 del Club più antico d’Italia da una prospettiva interna, vicini a squadra, società e città, in un momento in cui Genova sta ritornando con prepotenza sulla ribalta musicale italiana. Sarà estremamente divertente esserci», commenta Alessandro Giberti, Editor in Chief di Rolling Stone Italia.

«La partnership con un media del calibro di Rolling Stone sancisce e celebra ancora una volta il legame genuino fra il nostro club e la musica, elemento di unione fra l’amore dei tifosi e le peculiarità della scuola genovese. Vogliamo proseguire nel percorso di valorizzazione dei talenti emergenti nella nostra città e regione, con progetti che vedranno la luce nel corso della stagione e nella convinzione che creatività e gioventù siano un tratto sempre più distintivo e identitario nel connubio tra Genova e il Genoa», dichiara il CEO rossoblu Andrés Blázquez.

Pronti allora per la stagione 2025/26, e a una Genova come “nuovo” palcoscenico insieme a Rolling Stone Italia e Urban Vision Group. Puntando i riflettori su un presente che è già futuro.