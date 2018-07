Rolling Mondiale: i risultati esatti delle partite di oggi

Svezia vs Svizzera

La Svezia è la grande sorpresa di questa prima fase? In realtà quello che abbiamo capito finora è che gli scandinavi portano sfiga, soprattutto alle grandi nazionali del calcio europeo: non solo a noi, ma pure alla Germania campione del mondo in carica, buttata fuori ai gironi. Niente paura, i rossocrociati non fanno parte della categoria, anche se la Svizzera è stata l’unica squadra a fermare il Brasile con un pareggio nella gara d’esordio. L’ultimo ottavo di finale in programma più che una partita sembrerà una vera e propria guerra di posizione in difesa. Almeno fino alla fine del primo tempo, quando a ora di merenda i CT Andersson e Petkovic tireranno fuori rispettivamente omini di pan di zenzero e tavolette di cioccolato. La botta calorica migliora un po’ la partita ma l’avranno vinta le tattiche ostruzionistiche: la Svezia metterà in scena una gabbia stile Paul Diamond, Johnny Mason e Ted Carter in Holly e Benji. E niente: 1 a zero per i nordici, perché il cioccolato non era svizzero, ma Novi.

Colombia vs Inghilterra

Ore 20, Spartak Stadium di Mosca, Cafeteros vs bevitori compulsivi di the. Se parliamo di roba legale, la Colombia è nota soprattutto per una cosa: il caffè, come dice il soprannome della sua nazionale. Ma se parliamo di cose illegali, di quelle che ti spingono al binge watching selvaggio e compulsivo, la risposta è una sola: Narcos. I Tre Leoni invece hanno dalla loro una lunga e fiorente tradizione di serie tv: Doctor Who, Downton Abbey, Peaky Blinders, Sherlock… E anche se sono reduci da una piccola battuta d’arresto, Bruxelles 1 – Brexit 0 (sorry, Belgio 1- Inghilterra 0), quella britannica è stata finora una delle poche squadre del Mondiale a convincere sul piano del gioco. E non potrebbe essere altrimenti con il Dottore di David Tennant e il Tardis in difesa, il boss di Birmingham Thomas Shelby ad animare qualche rissa a centrocampo e Mr. Holmes a fianco di Harry Kane. Altro che «Plata o plomo» caro Pablo, qua è un 2 -1 secco per The Crown.