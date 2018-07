Rinasce il Vicenza bianco-Rosso del patron di Diesel

È andata in scena oggi, direttamente dalla sede centrale di OTB Spa, la prima conferenza stampa di Renzo Rosso come neo-presidente del Vicenza, con il patron di Diesel che prende le redini dopo che la squadra aveva dichiarato il fallimento lo scorso gennaio.

«Non sarà il L.R. Vicenza Virtus della famiglia Rosso ma di un’intera città. L’obiettivo è creare un conglomerato di persone con il coinvolgimento di imprenditori del territorio e partner», ha detto l’imprenditore in conferenza stampa. «Abbiamo messo a punto un business plan di cinque anni e vedrete tante cose belle fatte con amore e professionalità. Il Vicenza sarà un modello per tutti».

Come sottolineato questa mattina, la rinascita del Vicenza sarà plasmata da Rosso seguendo l’esempio dei grandi club europei, partendo quindi dal settore giovanile per creare “il vivaio più bello del Veneto”, in modo da costruire una squadra solida che possa risalire fino alle categorie maggiori, ma attenta “all’equilibrio economico”.

Progetto, quello di Rosso, che vuole coinvolgere la città intera, partendo dallo stadio e dai tifosi sulle gradinate, definiti da Mr. Diesel “una famiglia”: «Il tifoso deve cantare, non baruffare. La società sia un emblema da esportare anche dal punto di vista comportamentale. Abbiamo una grande tifoseria e il mio sogno è puntare a 10mila abbonati per arrivare ad essere la squadra che ne ha di più in serie C e B».

Insomma, l’idea di Rosso è ambiziosa, idea che vuole diventare un modello per il futuro del calcio italiano con una squadra che sarà protagonista in campo ma non solo. Infatti, come ha ribadito l’imprenditore, la società assumerà un ruolo centrale nella vita di Vicenza, un ruolo di “responsabilità sociale”, diventando un nucleo non solo per lo sport ma anche per i cittadini – «Creeremo eventi anche per aiutare gli altri».

Qui sotto potete vedere il video completa della conferenza stampa di Renzo Rosso, imprenditore di successo con Diesel, cui il mondo del calcio da il benvenuto con il suo nuovo Vicenza.