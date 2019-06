Olimpiadi invernali 2026: vince Milano-Cortina

L'addio di Totti alla Roma: «Oggi potevo anche morire»

Posted in: Sport

L'ex capitano dei giallorossi ha spiegato i motivi dietro le dimissioni: «Questa decisione non è stata colpa mia, non hanno mai dato la possibilità di fare nulla. Da quando sono entrati gli americani hanno cercato in tutti i modi di togliere i romani dalla Roma, e alla fine ci sono riusciti»