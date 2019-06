Lo stadio San Siro verrà demolito

Da stamattina è ufficiale: lo Stadio Meazza, conosciuto da tutti come San Siro, sarà demolito. Continua infatti il progetto comune Milan-Inter che vuole abbandonare lo stadio per trasferirsi in una struttura più nuova, più grande e più moderna. Queste le parole del presidente del Milan: «Tutto procede. Faremo insieme un nuovo San Siro accanto al vecchio nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni».

Le tempistiche sono ancora incerte, ma la volontà sarebbe quella di utilizzare la nuova struttura per l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali nel caso si svolgessero a Milano-Cortina. La decisione del Cio arriverà oggi pomeriggio.