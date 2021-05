L’Inter vince lo scudetto (ed è folla in piazza Duomo a Milano)

L’Inter è campione d’Italia e si aggiudica lo scudetto numero 19 con quattro giornate di anticipo. Dopo il fischio finale di Sassuolo-Atalanta, che sanciva il trionfo matematico dei nerazzurri, i festeggiamenti sono iniziati per le strade di Milano. E i tifosi hanno iniziato a fare caroselli per la città e a riempire, come da tradizione, piazza Duomo per celebrare la vittoria. In festa e assembrati, nonostante le norme anti-coronavirus.



All’inizio si parlava di qualche centinaio di persone, ma la folla piano piano è cresciuta fino a contare, pare, sulle 15 mila presenze. La società ha chiesto ai propri sostenitori responsabilità e rispetto per le regole contro la diffusione del Covid-19 imposte dal Governo. Ecco il tweet: “Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!”.



Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!#IMScudetto #IMInter #ForzaInter pic.twitter.com/VcXiE3kvUn — Inter (@Inter) May 2, 2021





Ma a vedere le immagini, in molti non hanno ascoltato la raccomandazione tra bandiere, qualche fumogeno e cori contro Milan, Atalanta e Juventus. Alcuni tifosi sono saliti anche sul monumento a Vittorio Emanuele II per stendere una bandiera tricolore. E, anche se in tantissimi per fortuna indossano la mascherina, non manca chi la tiene abbassata.