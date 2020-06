Lewis Hamilton non correrà più su una “freccia d’argento”

‘Mi chiamavano Tatanka’, l’iconico Dario Hübner si racconta in un’autobiografia

Posted in: Libri

“Ho segnato più di 300 gol, l’ho fatto in tutti i modi possibili e immaginabili. Le porte le sfondavo, come un animale. Non per niente mi chiamavano il Bisonte. Non per niente mi chiamavano Tatanka”