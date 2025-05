La stagione indimenticabile del Como 1907 riguarda anche la moda sportiva

Ci sono stagioni che restano impresse nella memoria collettiva di una tifoseria e che sono custodite gelosamente tra i ricordi di ogni supporter. Tramandate di generazione in generazione grazie ai racconti di chi c’era, e alle foto e ai video di repertorio; un tempo sgualciti dentro vecchie VHS, oggi disponibili in highlight digitali su diverse piattaforme.

Sono le stagioni dei trofei, dei grandi piazzamenti, dei campionati anonimi resi memorabili da una rimonta impossibile o un’impresa difficile da pronosticare. Quelle partite che, quando si chiudono gli occhi, si manifestano sotto forma di una parata miracolosa, di gol in mischia, di una punizione al sette. Ma anche con un’uniforme ben precisa, quella del kit che diventerà immortale insieme a una formazione eroica o alla coreografia di un derby.

Il 2024-2025 del Como 1907 è una di queste stagioni. Si sapeva già ai blocchi di partenza: esclusa la fugace apparizione del 2002-2003, era dal 1988-’89 che la squadra non disputava un campionato di Serie A. Per posizionare queste stagioni lungo la linea del tempo del calcio, i gol di Pecchia e Amoruso arrivavano pochi mesi dopo l’eliminazione dell’Italia ai Mondiali per mano della Corea del Sud; mentre chi oggi ha 35 anni non era neppure nato quando Marco Simone, appena maggiorenne, faceva il suo esordio nel calcio che conta, prima di approdare al Milan con cui avrebbe vinto 4 scudetti e 2 Coppe dei Campioni.

Una stagione, quella che sta per concludersi, che ha rappresentato il culmine sportivo ed emotivo (per ora) di una società che solo nel 2017 era ripartita dalla Serie D dopo il fallimento. Una scalata ambiziosa, confermata anche dalla scelta di affidare ad Adidas le divise del ritorno in Serie A.

La zampata di Gabrielloni al 93esimo e il raddoppio di Nico Paz tre minuti dopo, in campo aperto contro la Roma, nell’elegante divisa blu navy. I gol di Strefezza e Fadera, vestiti con il bianco del kit away, a cui si aggiunge l’auto gol di Kolasinac per un 3-2 corsaro a Bergamo in casa dell’Atalanta. Il 2-1 inferto al Napoli mentre la squadra di Conte veleggia verso lo scudetto, con la terza maglia, nera come l’umore dei campani al termine dei 90 minuti.

Ognuna delle divise progettate da Adidas per il ritorno in Serie A del Como 1907 è legata a un’impresa di questa stagione. Tutti i kit sono sviluppati sullo stesso modello, con le 5 righe – dalla più bassa alla più alta, da sinistra verso destra – che all’interno inquadrano i riflessi del Lago di Como. Quello spicchio del Lago di Como che si muove placido con le increspature dell’acqua, tra curva e tribuna, e che farà da scenografia ai ricordi dei tifosi, cuciti insieme dal calcio di Fàbregas.

Un calcio spregiudicato e intelligente che è andato in scena sui campi di tutta Italia mettendo sotto i riflettori anche la collaborazione con Adidas (la quale, lo ricordiamo, ha funzionato bene a tal punto da riuscire a produrre un quarto kit con appena dieci settimane di anticipo sulla partita finale) che in questa stagione ha superato le classiche logiche fornitore-club, raggiungendo traguardi riservati solo all’élite di questo gioco. Nessun altro club della stessa fascia del Como 1907, per esempio, può vantare un flagship store co-brandizzato, punto di riferimento sia per i tifosi che per i turisti che popolano il lago. Un segnale della capacità della società di tenere insieme identità locale e visione internazionale.

Ma di non soli ricordi vuole vivere un tifoso. E neppure un club ambizioso come quello lariano. Il design originale della maglia home per la stagione 2025-2026 è già stato caricato sulla piattaforma proprietaria Lockerroom, un privilegio che Adidas concede solo a poche società al mondo. Così, la stessa grande capacità di programmazione dimostrata dalla società sul versante sportivo si riflette nella partnership con lo sponsor tecnico: i kit della stagione 2026-2027 sono già pronti. Sono stati disegnati dal team globale di Adidas, lo stesso che firma le divise dei club più prestigiosi dell’olimpo del calcio. Sulla maglia fuori casa sarà cucito il logo “Originals”, il leggendario trifoglio che firma le collezioni senza tempo del brand tedesco. Inoltre, per la prima volta, il Como lancerà una scarpa da running con le tre strisce “Como Blue” – un’iniziativa nuova nel mondo del calcio.

Tutto questo rende la stagione 2024-2025, a suo modo, irripetibile. Sia per i risultati sportivi che hanno visto la squadra godersi una regata nelle acque tranquille di metà classifica esprimendo un calcio che ha fatto divertire un po’ tutti; che per l’identità che il Como 1907 ha saputo costruire e raccontare, con le radici ben piantate nella memoria collettiva dei tifosi e lo sguardo rivolto a un futuro ambizioso che – oggi più che mai – sembra a portata di mano.