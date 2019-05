La playlist dell’addio di De Rossi

Daniele De Rossi ha giocato la sua ultima partita con i colori della Roma questa settimana contro il Parma. Il capitano giallorosso lascerà l’unica squadra della sua carriera (18 stagioni) dopo che il team ha deciso di non rinnovare il suo contratto.

Su Spotify è stata caricata una playlist, sull’account ufficiale della Roma, intitolata Daniele De Rossi’s Final As Roma Farewell, cioè 10 canzoni scelte da DDR per il suo ultimo giro di campo.

Le canzoni sono abbastanza varie (e la playlist, a parte un paio di scelte discutibili, non è male): c’è un solo pezzo italiano, Sempre e per sempre di De Gregori. Per il resto ci sono due canzoni degli Oasis, The Masterplan e Sunday Morning Call, gli Imagine Dragons, Ben Harper, i Magnetic Fields, i Queens of the Stone Age, i Manic Street Preachers, i Limp Bizkit e i Mumford & Sons.

La potete ascoltare qui.