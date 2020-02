Kobe Bryant Memorial, stasera la cerimonia in onore della leggenda del basket

Si svolgerà questa sera il Kobe Bryant Memorial, commemorazione in cui verrà reso omaggio alla star del basket e alla figlia Gianna, morti insieme ad altre sette persone in un incidente in elicottero lo scorso 26 gennaio.

I numeri di maglia di Kobe e della figlia – 24 e 2, rispettivamente – sono intrinsecamente radicati nei dettagli di tutto l’evento. Dalla data ai prezzi dei biglietti (che variano da 24,02 a 224 dollari).

Si aspettano ventimila persone. L’intera area sarà barricata da un cordone di poliziotti, e verrà precluso l’accesso a tutti coloro non muniti del regolare ticket, esauriti in pochissime ore. I funzionari consigliano al pubblico di stare lontano dalla zona, mettendo nuovamente in pratica le disposizioni che lo scorso anno furono necessarie per l’evento dedicato al rapper Nipsey Hussle.



Orario di inizio: la cerimonia inizierà intorno alle 19 ora italiana e dovrebbe concludersi entro le 22. Seguite la diretta del nostro inviato sul sito di Rolling Stone e sui nostri canali social.