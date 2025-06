Il Como 1907 lancia la Como Cup con Ajax, Celtic e Al-Ahli

Quattro spritz sul lungo lago di Como, ognuno segnato dallo stemma di una squadra. E con questa immagine che il Como 1907 ha presentato la Como Cup, uno speciale quadrangolare che si terrà dal 23 al 27 luglio allo stadio Giuseppe Sinigaglia, a bordo del lago: «Quattro club. Un lago. Una settimana indimenticabile».

L’elenco delle squadre invitate è da grande occasione. Si comincia con una delle squadre più blasonate in Europa e nel mondo, l’Ajax. Gli alfieri – che nella loro carriera hanno più volte rivoluzionato il calcio lanciando anche giocatori come Johan Crujff, Marco Van Basten, Zlatan Ibrahimovic, Dennis Bergkamp, giusto per citarne alcuni – porteranno un palmarès che segna a referto 4 Champions League. Un altro pezzo di storia del calcio europeo, una storia che inizia addirittura nel 1890, sarà rappresentata dal Celtic di Glasgow. La squadra scozzese in bacheca ha una Coppa dei Campioni vinta nel 1967 e 109 titoli vinti in patria tra campionati e coppe. A chiudere il quadrangolare, l’Al-Ahli, squadra del campionato saudita, che grazie ai grandi recenti investimenti si è appena portata a casa la Champions League asiatica anche grazie alle prestazioni di alcuni volti molti noti al calcio europeo come Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Franck Kessié, Merih Demiral.

Le informazioni riguardanti ticket e calendario delle partite verranno annunciate nei prossimi giorni: «Il Como 1907 non vede l’ora di ospitare Ajax, Celtic e Al-Ahli sulle rive del bellissimo Lago di Como dal 23 al 27 luglio 2025».