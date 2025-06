Il Como 1907 annuncia ‘Football On The Lake’ un festival tra calcio, musica e cibo

4 squadre, 4 giorni di calcio, 1 trofeo. La prima edizione della Como Cup è pronta a prendere il via dal 23 al 27 luglio. A contendersi la vittoria, come annunciato qualche giorno fa, ci saranno l’AFC Ajax, l’Al-Ahli Saudi FC, il Celtic FC e, ovviamente, il Como 1907. Ma, come da tradizione nella nuova gestione della squadra, in palio ci sarà molto più di una semplice coppa.

A bordo lago, infatti, la Como Cup diventerà il fulcro di un festival più ampio – chiamato Football On The Lake – della durata di cinque giorni, in cui oltre al calcio ci saranno anche eventi e attività legati al mondo del cibo, della musica e della cultura.

Ma partiamo dal calcio. La Como Cup inaugura il 23 luglio con i padroni di casa pronti a sfidare l’Al-Ahli. Nell’altra semifinale, invece, Ajax vs Celtic, per una partita che sa di Champions League. Il 26 sarà il turno della finale per il terzo posto, mentre il 27 si deciderà chi porterà a casa il trofeo. Brendan Rodgers, manager del Celtic, ha dichiarato: «Siamo davvero felici di far parte dei team scelti per la Como Cup, questo intrigante torneo nel nord Italia, da sempre luogo di grande attenzione al calcio. Sarà molto utile per la nostra preparazione in vista della prossima stagione».

Attorno alle partite, però, ci sarà un’intera città in movimento: DJ set ogni sera, eventi culinari curati da chef stellati e trattorie locali, pop-up shop dedicati a calcio, moda, arte e design da tutta Europa, oltre a mostre e performance a sorpresa. Racconta il presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso: «Football On The Lake è più di un torneo: è uno sguardo su quello che sarà il futuro di Como. Grande calcio ed esperienze indimenticabili in uno dei luoghi più belli al mondo. E questo è solo l’inizio: stiamo costruendo qualcosa di speciale qui, per la nostra comunità, la città e il calcio stesso».

Biglietti e pacchetti di viaggio – in vari formati, da quello Platinum, che offre lusso a 5 stelle tra ville d’epoca ed esperienze VIP, a quello Fans & Supporters, pensato invece per i tifosi – sono disponibili sul sito del Como.