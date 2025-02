Per capire la bontà di un progetto bisogna sempre chiedersi quanto è attento a tutte le realtà che ne vengono coinvolte. Dopo aver preso in mano la squadra maschile e averla portata dalla serie D alla serie A dandola ora in mano a un allenatore ambizioso come Cesc Fabregas, aver fatto un mercato da sogno per i propri tifosi e, in ultimo, a aver annunciato il rinnovamento dello stadio Giuseppe Sinigaglia, il Como 1907 ha chiaramente fatto capire che i propri progetti sono solidi e ben strutturati nel futuro.

Ma, come dicevano, un progetto ha un valore quando coinvolge tutte le realtà e il fatto che l’investimento non si sia limitato solo alla squadra maschile, ma che abbia coinvolto anche la squadra femminile, è un segnale importante. La dimostrazione è stato l’arrivo di Heather O’Reilly, tre oro olimpici per far crescere il Como 1907 femminile a sovraintendere il settore femminile della società. Non un nome qualunque, ma una donna che prima di spostarsi ai lati dirigenziali del proprio mestiere ha vinto tre ori olimpici (2004, 2008, 2012) con la nazionale degli Stati Uniti

Ora, muovendosi tra gli States e Como, Heather sta prendendo in mano il settore femminile in un progetto che mira a trasformare una squadra finora ai limiti dell’amatorialità in un team di professioniste. Lei non si nasconde: «L’obiettivo, lo so io, come le giocatrici, è quello di salire di categoria in categoria fino alla massima serie. Ma c’è tanto da lavorare. E sono onorata di poterlo fare qui».

Abbiamo così approfittato di un suo passaggio in Italia per intercettarla e lasciarla dialogare a tu per tu con la giornalista sportiva Alessia Tarquinio, esperta di calcio femminile.

Qui il video completo dell’intervista: