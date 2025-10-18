Da De André a Manu Chao, quando Genoa è musica

La cremazione di Fabrizio De André è avvenuta nel cimitero di Staglieno, a Genova, il 13 gennaio del 1999, due giorni dopo la sua morte. Nella cassa di legno sono stati chiusi un pacchetto di sigarette, alcuni biglietti, un naso da clown, un drappo blu e una sciarpa del Genoa. Il legame tra il cantautore e la squadra era così intenso che, a suo dire, gli impedì di dedicargli un brano. Una volta dichiarò che per scrivere certe canzoni d’amore ci vuole un po’ di distacco e il Genoa lo coinvolgeva troppo. Sappiamo anche che nel 1979, durante il sequestro in Sardegna (durato 4 mesi), aveva ottenuto il permesso di ascoltare le partite alla radio. Diventò tifoso a 8 anni, quando il padre lo portò a vedere i Rossoblù che affrontavano il Torino. La squadra di casa perse, ma non importava, la scelta era la più ovvia e naturale. 75 anni dopo, sempre contro il Toro, i tifosi gli hanno dedicato una grande coreografia che recitava: “Per sempre amico fragile” e “Faber” accanto alla sua immagine.

Il Genoa è la squadra più antica d’Italia e incarna una nobiltà d’animo più che una nobiltà di classe. È la squadra del popolo; poetica, romantica, operaia, anti-borghese che ha le radici nello spirito più antico della città, quello del porto, quello degli scambi tra culture, della malinconia di chi vive davanti al mare. Tutti questi principi e queste immagini le ritroviamo facilmente nel linguaggio di tanti cantautori e musicisti che hanno raccontato questo amore.

Ma non bisogna essere nati in Liguria per sentire questo richiamo. Si dice che Frank Sinatra volle essere sepolto con una cravatta rossoblù, proprio in onore della sua squadra del cuore e del luogo in cui era cresciuta sua madre Natalina. Un altro straniero adottato dai tifosi è stato Manu Chao. Chi si ricorda il videoclip della sua canzone La Chinita sa che indossava una maglia da gioco molto familiare. I motivi del suo affetto per il Grifone vanno fatti risalire all’amore che il padre gli trasmise per De André e più tardi per le vicende drammatiche avvenute al G8 del 2001, che lui vide da vicino, poiché si esibì in un concerto gratuito in piazza Duomo. Francesco Baccini sarebbe voluto diventare il portiere del Genoa, ma alla fine è riuscito a ricoprire questo ruolo solo nella Nazionale Cantanti. Nel corso della sua carriera ha dedicato tante canzoni alla città e alla squadra e i tifosi le hanno abbracciate trasformandole in cori appassionati. I Ricchi e Poveri sono un altro gruppo popolarissimo in Italia e nel mondo che non ha mai nascosto la propria fede calcistica. Si ricorda ancora il loro concerto allo stadio Marassi nel 1981, nell’estate in cui la squadra tornava in Serie A. Nel 2024 hanno invece accompagnato con Aria la campagna abbonamenti.

Manu Chao - La Chinita (Official Music Video)

In 132 anni di storia il club ha vissuto numerosi momenti difficili e dolorosi. Non si può certo dire che abbia trionfato in Italia, o in Europa, ma questo non ne ha intaccato la sua aurea. Anche le nuove generazioni di musicisti hanno infatti espresso il loro tifo, nei pezzi come nella costante presenza allo stadio. Bresh è sicuramente uno dei protagonisti in questi ultimi anni. Il suo brano Guasto d’amore è praticamente diventato un secondo inno della squadra. Tutto nasce nel 2021 con un video pubblicato su Instagram, con ingredienti che sembrano lontanissimi dalla leggendaria scuola genovese; eppure ci sono due chitarre, c’è il mare e dei ragazzi che suonano al tramonto. Il testo recita: “Se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira” e poi “Ho un guasto d’amore, non riesco a star bene / Perché non ti vedo per tutte ‘ste sere / Ho un guasto d’amore se vedo il Grifone”.

Genoa e Guasto d'Amore: Bresh canta live al Ferraris

Tra poco saranno 10 anni dall’uscita di Marassi, il quinto album della band indie pop genovese Ex-Otago. È il disco che li ha consacrati, quello che li ha condotti al Primo Maggio attraverso il racconto postmoderno del loro quartiere. Nel 2019 è uscito il loro film documentario Siamo come Genova, che inizia proprio con il coro “Sento dentro di me, un frastuono, una musica… Genoa! Genoa!” e racconta la storia del gruppo, con tante scene girate proprio sul rettangolo verde del Ferraris. Alfa è andato a vedere per la prima volta il Genoa nel 2007, in una partita contro il Pescara, all’età di 6 anni. Il padre del giovane rapper è stato osservatore e tecnico per il club per diversi anni e lo ha introdotto alla squadra già da piccolissimo. Durante la presentazione della maglia per l’anniversario dei 130 anni è stato chiamato a cantare il suo successo Bellissimissima. Al lancio della terza maglietta dell’anno scorso c’era invece il collettivo hip hop ligure composto da Helmi Sa7bi, Sayf, Sossy, Laboo, Willy, MARVIN e Vincè che ha cantato Genovarabe, un pezzo che insiste sull’identità multiculturale e contaminata della città.

Ex-Otago - Siamo come Genova (ITA)

Nel 2023, con la retrocessione della Sampdoria in Serie B, la gradinata del Genoa ha trasformato la canzone di Annalisa Bellissima in un coro che definisce la Samp come “ultimissima”. L’anno successivo il brano è entrato definitivamente nel cuore del club che lo ha usato per la campagna abbonamenti, regalando la maglia ufficiale alla cantante quando è venuta ad esibirsi in città. Un altro tifoso insospettabile è Sergio Pizzorno, cantante e chitarrista dei Kasabian, gruppo musicale britannico formatosi nel 1997 a Leicester. Il nonno di Sergio è originario di Genova e lo zio gli ha trasmesso la passione. Nel 2013 è stato ospitato durante il derby dove gli è stata donata una maglia speciale con il numero 10 che ha indossato durante un giro di campo sotto gli spalti già caldissimi, poco prima della partita. Il video di questa visita è stato caricato sul profilo ufficiale della band.

Kasabian: Derby Genoa-Sampdoria - Pizzorno 10

Anche un altro artista italo-inglese ha voluto celebrare la sua passione per la squadra girando il videoclip di Home al Ferraris. Jack Savoretti ha ereditato questo amore dal nonno Giovanni Savoretti, medico e partigiano che contribuì a liberare Genova dai nazifascisti e a cui è stata dedicata una via. Infine non possiamo dire che sia un tifoso, ma dobbiamo ricordare per forza la comparsa di Kanye West a Marassi durante Genoa – Milan, nel 2023. Due entità apparentemente lontanissime tra di loro sono sembrate entrare in una risonanza pacifica e serena. Come sapete Kanye West non ride mai in pubblico, è una questione di personaggio o di stile, o di non so cosa. Sta di fatto che quando gli regalarono la maglia era raggiante e sorrideva di una gioia inaspettata. Sembrava caduto in un incantesimo. Forse sta proprio qui il segreto di questo antico sodalizio tra musicisti, città e squadra.