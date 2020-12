F1, Lewis Hamilton positivo al Covid, non correrà il secondo gran premio nel Bahrein

Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa dall’account social ufficiale della Formula 1. Il pilota salterà quindi il gran premio di domenica 6 dicembre, il secondo che si terrà sulla pista di Sakhir, nel Bahrein, modificata rispetto al circuito su cui si è disputata la gara il 29 novembre.

In un comunicato, la squadra per la quale corre Hamilton, la Mercedes, spiega che il sette volte campione del mondo era stato testato negativo per ben tre volte nel corso della scorsa settimana, l’ultima volta domenica. Ieri si è svegliato con lievi sintomi. Ha rifatto il test poiché entrato in contatto con un soggetto risultato positivo.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend’s Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

Non si sa ancora chi sostituirà Hamilton. La sua assenza sarà ininfluente sulla vittoria del mondiale, che l’inglese si è già aggiudicato. La Mercedes ha vinto il titolo costruttori.

A Sakhir ci sarà almeno un’altra sostituzione: Pietro Fittipaldi, nipote del campione Emerson Fittipaldi, sostituirà sulla Haas Romain Grosjean, convalescente dallo spaventoso incidente di domenica scorsa in cui la sua auto ha preso fuoco.