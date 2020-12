È morto Paolo Rossi, uno dei calciatori italiani più famosi di sempre, campione del mondo nel 1982. Aveva 64 anni. La notizia è stata data dalla moglie Federica Cappelletti su Instagram, dove ha pubblicato una foto insieme al marito: «Per sempre», dice. Secondo la Gazzetta dello Sport, Rossi aveva un tumore ai polmoni. I colleghi della Rai, dove faceva l’opinionista, gli sono stati vicini per tutta la malattia, anche con dei video motivazionali.

Nato a Prato nel 1956, Rossi ha iniziato la sua carriera nella Santa Lucia, poi all’Ambrosiana e alla Cattolica Virtus. Viene notato dagli osservatori della Juventus, che lo inseriscono nel settore giovanile. Poi il prestito a Vicenza, la consacrazione nella stagione ’77-78 e il mondiale in Argentina. Nel 1980 la carriera si ferma per lo scandalo “Totonero”, ma Bearzot lo convoca comunque per i Mondiali del 1982, in cui sarà decisivo. Pochi mesi dopo diventa il terzo calciatore italiano a vincere il Pallone d’Oro.