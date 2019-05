È morto Niki Lauda

Niki Lauda, ex pilota austriaco di Forumula 1 e tre volte campione del mondo della categoria, è morto a 70 anni. L’annuncio è arrivato da una nota divulgata dalla sua famiglia.

Lauda era ricoverato da qualche tempo in una clinica svizzera per dei problemi renali e avava subito un trapianto di polmone l’anno scorso. “Era un modello e un punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno lontano dal pubblico, e ci mancherà”, continua la nota.

Nato nel 1949 a Vienna, Lauda raggiunge l’apice della sua carriera tra gli anni ’70 e gli anni ’80, vincendo tre titoli con Ferrari prima e McLaren dopo. È tristemente noto per il famoso incidente del 1976 del Nürburgring, dove rimase gravemente ustionato.

Rest in peace Niki Lauda.

Forever carried in our hearts, forever immortalised in our history. The motorsport community today mourns the devastating loss of a true legend.

The thoughts of everyone at F1 are with his friends and family. pic.twitter.com/olmnjDaefo

— Formula 1 (@F1) 21 maggio 2019