Dietro la maschera di Paulo Dybala

«Non è solo una semplice esultanza, ma è un messaggio – racconta Paulo Dybala parlando del suo gesto, diventato iconico, con cui festeggia ogni suo goal – per combattere devi indossare una maschera, come facevano i gladiatori».

Il numero 10 della Juventus si racconta in un video come mai prima, immagini esclusive riprese da adidas in occasione della presentazione di Copa, il nuovo gioiello della casa a tre strisce, ultima evoluzione di una scarpa leggendaria che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio.

L’arrivo nei bianconeri con quella numero 21 sulle spalle, pesantissima perché fu di Zidane e Pirlo, il passaggio alla 10 delle leggende, da Platini a Del Piero. E ancora, il rapporto ‘timido’ con la fama, quello quotidiano con gli amici di sempre e la famiglia. In mezzo il mate, bevanda argentina per eccellenza, e il lavoro quotidiano sul campo prima delle sfide più importanti, quelle contro i campioni più forti al mondo. «Ora è tempo di fare un passo avanti e, perché no, di vincere la Champions».

Potete trovare il video completo cliccando qui.