Diego Armando Maradona è stato ricoverato in ospedale in Argentina

Come riporta ESPN, l’ex calciatore Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica di La Plata, in Argentina. Secondo il dott. Leopoldo Luque, suo medico personale, non si tratta di un’emergenza e Maradona “deve idratarsi, fare gli esami del sague e alcuni esami. “La mia idea è tenerlo lì almeno tre giorni per controllarlo e tenerlo sotto controllo”, ha detto Luque, aggiungendo che, “Maradona sta male psicologicamente e questo può influenzare la sua salute fisica.

Maradona, che oggi è l’allenatore della squadra di prima divisone argentina Gimnasia La Plata e che lo scorso venerdì ha festeggiato il suo 60esimo compleanno, ha da tempo problemi di salute. Nel gennaio 2019 era stato ricoverato per un’emorragia minterna allo stomaco, mentre nel 2018 era svenuto durante la partita tra Argentina e Nigeria dei mondiali in Russia. Nel 2014 era stato ricoverato per gravi problemi cardiaci e respiratori collegati alla sua battaglia contro la dipendenza da droghe, e ha già subito due bypass gastrici per controllare il suo peso.