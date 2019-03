Conor McGregor si è ritirato (di nuovo)

Conor McGregor, il più famoso lottatore di MMA, ha annunciato su Twitter il suo ritiro dal professionismo.

McGregor, irlandese di 30 anni, è stato il primo lottatore a vincere il titolo mondiale della lega in due categorie diverse, ha combattuto per l’ultima volta contro Khabib Nurmagomedov lo scorso ottobre. Attualmente sta scontanto sei mesi di sospensione a causa della maxi rissa scoppiata proprio dopo l’incontro contro Khabib. Pochi giorni fa, invece, era stato arrestato a Miami dopo aver rotto il telefono di una persona che gli aveva chiesto una foto.

McGregor è stato anche protagonista del match evento, di boxe, questa volta, contro Floyd Mayweather, nell’agosto 2017. In quell’occasione uscì sconfitto.

Già nel 2016 il lottatore aveva annunciato il suo ritiro, salvo poi tornare nella gabbia, dopo aver risolto dei problemi con la federazione.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 marzo 2019