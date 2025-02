Como 1907, annunciata l’ambiziosa riqualificazione dello stadio

Dev’essere entusiasmante essere un tifoso del Como oggi. La squadra del lago, infatti, dopo lo strabiliante percorso che dalla serie D l’ha condotta alla serie A, non sembra voler smettere di far sognare i tifosi. Dopo aver dato le chiavi della squadra a un allenatore emergente ma pieno di talento come Cesc Fabregas, il cui curriculum calcistico parla da sé, e dopo un ottimo impatto con la Serie A condito con una campagna acquisti invernale da leccarsi i baffi per una neopromossa, ecco un’altra splendida notizia per la tifoseria: lo Stadio Giuseppe Sinigaglia verrà riqualificato.

A darne notizia sono i social della squadra che hanno presentato i primi progetti per la riqualificazione dello stadio collaborazione con il comune e lo studio di architettura Populous. Per dare subito concretezza, sono stati condivisi anche i tempi del progetto, diviso in tre fasi: progettazione (fattibilità) e processo di approvazione (maggio 2026), fase di costruzione I (ottobre 2027) e fase di costruzione II (agosto 2028).

Le parole del Presidente Mirwan Suwarso: «Il nostro obiettivo è assicurarci che il Sinigaglia rimanga parte vitale della comunità. Il progetto deve rendere onore alla storia dello stadio rendendolo accessibile a tutti cittadini e turismi, amanti del calcio e non, 365 giorni l’anno». Fanno seguito le parole del sindaco di Como Alessandro Rapino: «Questo stadio non è solo per il calcio, è un regalo all’intera comunità».

La società ha condiviso anche i primi rendering del progetto.