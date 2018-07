Clamoroso, dalla Spagna confermano. Cristiano Ronaldo è della Juve

In Spagna ormai la notizia è data per certa: Cristiano Ronaldo lascerà il Real Madrid per la Juventus. Le merengues avrebbero già accettato l’offerta da 100 milioni di euro del club di Torino e anche il giocatore avrebbe già trovato l’accordo con la società sette volte Campione d’Italia consecutivamente: 30 milioni di euro all’anno, il che da queste parti getta una discreta ombra di dubbio sulla veridicità dell’informazione.

🚨¡LA NOTICIA DEL AÑO en EXCLUSIVA en #JUGONES!🚨 @Cristiano SE VA A LA JUVENTUS por 100 MILLONES de euros. pic.twitter.com/bpyLJfboCd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 3 luglio 2018

D’altra parte a confermare le voci sono ormai più fonti giornalistiche, tutte molto vicine alla Casa Blanca: il quotidiano Marca, praticamente l’house organ della squadra e El Espanol, nella sezione El Bernabéu – interamente dedicata alle vicende della Casa Blanca.

Il contratto di CR7, cinque volte pallone d’oro e massimo goleador della storia del Madrid, avrebbe una durata di quattro anni, fino al 2022, quando il lusitano avrà 37 anni d’età.