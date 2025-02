Chi è Leo Valli, speaker del Como 1907 e voce di Topo Gigio

«Da San Siro a Sanremo sempre Como tiferemo». A volte basta una t-shirt per ricordare un (grande) amore. A indossarla, sul lungomare di Sanremo durante la settimana più folle della musica italiana era Leo Valli.

Magari non conoscerete il nome, ma sicuramente la voce di Leo Valli vi sarà familiare. Da una parte, se siete tifosi comaschi, perché da nove anni è la voce della squadra di calcio della città, il Como 1907, dall’altra, se siete stati almeno una volta bambini (direi di sì, quindi), perché da 15 anni è la voce di uno dei personaggi più iconici della tv italiana, Topo Gigio.

A Sanremo l’abbiamo incontrato per farci parlare del suo Como («siamo molto soddisfatti in termini di gioco») e del suo duetto – come Topo Gigio – con uno degli artisti più raccontati e chiacchierati del Festival, Lucio Corsi. Parlando della collaborazione Valli racconta «il piacere di portare quello che è una sorta di inno nazionale italiano, Nel blu dipinto di blu, o se vogliamo chiamarla Volare, di Modugno» che, come ricorda, «nel 1959 è stata la prima voce di Topo Gigio». Un cerchio che si chiude.

«C’è tantissima responsabilità a essere Topo Gigio, è conosciutissimo, è una star», racconta Valli, così proprio come c’è responsabilità a essere la voce di una squadra, di una tifoseria.

Qui di seguito l’intervista video che abbiamo fatto con Leo Valli a Sanremo, proprio a poche ore dal suo duetto con Lucio Corsi.