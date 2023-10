Addio a Bobby Charlton, leggenda del calcio inglese

È morto a 86 anni Bobby Charlton, leggenda del calcio inglese e campione del mondo 1966. Lo ha reso noto la famiglia. “Il Manchester United è in lutto per la scomparsa di Sir Bobby Charlton, uno dei giocatori più grandi e amati della storia del nostro club”. Lo scrive la squadra inglese sul proprio sito. “Sir Bobby era un eroe per milioni di persone, non solo a Manchester o nel Regno Unito, ma ovunque si giochi il calcio nel mondo. Era ammirato tanto per la sua sportività e integrità quanto per le sue eccezionali qualità di calciatore; Sir Bobby sarà sempre ricordato come un gigante del calcio”.

Cresciuto nella Accademia giovanile dello United, Sir Bobby ha giocato 758 partite e segnato 249 gol durante 17 anni da giocatore del Manchester United, vincendo la Coppa dei Campioni, tre titoli inglesi e la FA Cup. Con l’Inghilterra, ha registrato 106 presenze, segnato 49 gol e vinto la Coppa del Mondo del 1966. Dopo il suo ritiro, ha lavorato con il club come dirigente per 39 anni. “Il suo impareggiabile record di successi, carattere e servizio”, aggiunge lo United “rimarrà impresso per sempre nella storia del Manchester United e del calcio inglese; e la sua eredità continuerà a vivere attraverso l’operato della Sir Bobby Charlton Foundation. Le più sentite condoglianze del club vanno alla moglie Lady Norma, alle sue figlie, ai suoi nipoti e a tutti coloro che lo amavano”.