DDR Docet

A Viva El Fútbol hanno le idee chiare: «De Rossi si è preso Genova e i Genoani»

L'impatto del mister rossoblu è ormai evidente a tutti, con una media punti che parla da sola. «Ha personalità, ha idee di gioco, chapeau», ha commentato Cassano

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa

Foto: Genoa CFC

Dopo la super rimonta dei Grifoni da 2 a 0 a 3-2 andata in scena durante l’ultima giornata di Serie A al Ferraris di Genova, ormai è chiaro a tutti l’impatto che il nuovo allenatore Daniele De Rossi ha avuto sulla squadra. Da quando è arrivato DDR il team ha cambiato passo, i risultati parlano chiaro, la classifica pure. Con lui il Genoa è passato da terzultimo a metà classifica, ha aperto il 2026 da imbattuto e ora viaggia con una media più da zona Europa che da lotta salvezza.

A sottolineare l’importanza dell’allenatore rossoblù ci hanno pensato anche a Viva el Fútbol, il seguitissimo podcast calcistico condotto dal trio Lele Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano.

“De Rossi si è preso Genova e i Genoani”, scrivono sui canali social del podcast, e particolarmente convinto sembra essere Cassano, che ha riservato parole al miele per il suo ex compagno di squadra. «Si è messo in gioco in una piazza difficile, ma ha le qualità per venirne fuori », ha detto Fantantonio, lanciando anche qualche frecciatina alla Roma, secondo lui colpevole di aver mancato di rispetto a una bandiera come De Rossi, esonerato nel 2004 dopo una decisione che lasciò di stucco i tifosi giallorossi. «Ha personalità, ha idee di gioco», ha continuato Cassano, elogiando il tecnico genoano, per poi fargli i complimenti anche per le sue capacità come leader fuori dal campo: «Quando parla spacca lo schermo, la gente a casa lo ama per quello che dice… Il mio chapeau a Danielino».

