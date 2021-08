OnlyFans fa marcia indietro: non vieterà più i contenuti sessualmente espliciti

Dopo la protesta dei sex worker, la marcia indietro: OnlyFans non vieterà più i contenuti sessualmente espliciti. «Grazie per aver fatto sentire la vostra voce», si legge sull’account Twitter della piattaforma. «Abbiamo ottenuto le rassicurazioni necessarie per sostenere la nostra comunità di creatori e abbiamo sospeso il cambiamento di policy previsto per il 1° ottobre. OnlyFans è sinonimo di inclusione e continuerà a fornire una casa ai creatori. Una comunicazione ufficiale verrà inviata a breve a tutti i creatori».

Solo pochi giorni fa OnlyFans aveva annunciato di voler rinunciare alla pornografia per il quali la piattaforma è nota, pur ospitando contenuti di vario tipo. «È come se Burger King smettesse di vendere hamburger», aveva detto Kenneth Pabon, uno dei tanti creatori che vive degli introiti derivanti dalla piattaforma i cui utenti pagano abbonamenti mensili per vedere contenuti non reperibili altrove.

La BBC aveva indagato su alcune opacità di OnlyFans: minorenni che caricavano video espliciti, account hackerati, casi di prostituzione, violenze. Altri avevano sottolineato la riluttanza degli investitori di abbinare il proprio nome a una piattaforma nota per la pornografia.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021