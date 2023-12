10 cibi afrodisiaci: quando la sensualità vien mangiando

«Quello che ha preso la signorina». È l’ordinazione fatta da una cliente seduta nello stesso ristorante in cui Meg Ryan simula un orgasmo davanti a Billy Crystal nel film Harry ti presento Sally.

Poi, a proposito di cinema e risate, c’è la torta di mele calda di American Pie, che secondo i ragazzi del film dovrebbe dare le stesse sensazioni dell’organo genitale femminile e quindi, il protagonista maschile ancora vergine le fa un buco al centro per vedere l’effetto che fa.

E infine, restando sempre in cucina per grandi classici cinematografici ma di tutt’altro tono, c’è il momento davanti al frigorifero di 9 Settimane e ½ in cui Mikey Rourke gioca con Kim Basinger mettendole in bocca pasta, peperoncini, frutta e gelatine dolci in un irresistibile crescendo di sensualità.

È il potere afrodisiaco del cibo: talvolta leggendario, dovuto più a dicerie e miti popolari o alla forma allusiva di alcuni alimenti; altre volte scientificamente provato, dato l’effetto di singoli elementi sul nostro organismo.

Visto che siamo ormai a Natale e, da qui all’inizio dell’anno prossimo, trascorreremo tutti ore e ore con le gambe sotto al tavolo e le posate in mano, abbiamo pensato di suggerirvi 10 cibi afrodisiaci da condividere con il vostro o i vostri partner.

Ma ora vediamo come arricchire le ricette per le festività grazie a 10 cibi afrodisiaci a cui abbiamo associato canzoni, scene di film e altri fenomeni pop che esaltano il rapporto tra cucina e sesso.

Miele

Simbolo di fertilità e amore tanto per gli Egizi che per i Romani, il miele è considerato un alimento afrodisiaco grazie alla presenza di nutrienti come la borragine – è una pianta, ma quel sorrisino per via dell’assonanza ve lo concediamo – che stimola la produzione di ormoni sessuali. Dato che in questo periodo dell’anno ascoltate almeno 24 volte al giorno All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, vi consigliamo un’altra sua canzone: Honey, in cui il miele è metafora esplicita di tutt’altro.

Fragole

Altro non sarebbero che lacrime di Afrodite, versate per l’amore nei confronti del defunto Adone. Forma leggendaria a parte, le fragole sono ricche di vitamina C, importante per la produzione di ormoni sessuali e stimolante per i neuro-trasmettitori che accendono la libido. Avete presente quella scena di Gossip Girl in cui Serena mangia una fragola ricoperta di cioccolato davanti a Dan e cosa succede dopo? Ecco.

Guaranà

È un vasodilatatore e quindi può aiutare parecchio sul fronte sessuale, dovrebbe regalare maggior vigore e carburare il desiderio. La nostra ricetta preferita: Tequila e Guaranà di Elodie, “prendiamoci tutto ora che non ci resta più niente”.

Banana

Al di là della forma fallica, e anche qui vi concediamo di canticchiare “l’unico frutto dell’amor…”, le banane sono cariche di potassio, bromelina e vitamina B, tutti elementi importanti per la produzione di ormoni sessuali. Ci viene in mente la copertina del primo album dei Velvet Underground, disegnata da Andy Warhol: sbucciare con cura, diceva l’etichetta di un disco in cui si cantava di amori sadomaso. E poi, sì, pensiamo anche ai tormentoni di Cristiano Malgioglio. Anche il buon umore e le risate sono fondamentali per il benessere sessuale.

Ostriche

Qui siamo in territorio leggende metropolitane perché il potere afrodisiaco delle ostriche non è mai stato realmente provato. C’è un però: sono cariche di zinco, che aiuta la produzione di testosterone. E anche in questo caso ci viene però in mente una scena comica di Scuola di polizia: il Blue Oyster vi dice niente?

Cioccolato

Montezuma, Casanova, D’Annunzio: tutti grandi amanti del sesso e del cioccolato (ma chi non lo è?). Leggende afrodisiache a parte, cacao e cioccolato aiutano e stimolano la vita sessuale grazie per esempio all’aumento di serotonina, che favorisce il buon umore e spinge il desiderio; contiene feniletilammina, la cosiddetta “molecola dell’amore”, che potenzia la dopamina e dunque regala gratificazione ed eccitazione sessuale. Infine, il cacao è l’unico alimento con l’anandamine, una sostanza che agisce sui meccanismi di soddisfazione e piacere. Visione consigliata: il film Come l’acqua per il cioccolato.

Mandorle e noci

Vi siete mai chiesti perché ai matrimoni vengano regalati i confetti di mandorle? Da tempo ormai immemore, le mandorle sono ritenute infatti sia alimento afrodisiaco che simbolo di fertilità e quindi grande festa nella prima notte di nozze e non solo. Fanno bene al cervello, laddove nascono desiderio e fantasie, e sono cariche di antiossidanti, omega 3 e omega 6: tutto ottimo per cuore e circolazione. Un’altra cosa è certa: la ciotola con mandorle, noci e frutta secca varia non manca su nessuna tavola natalizia. Per quanto riguarda la musica, vi suggeriamo qualsiasi pezzo di Marc Almond, pochi altri cantano amore e sesso come lui.

Tartufi

Costano tanto, e già questo li rende in qualche modo desiderabili. Pare poi che il solo profumo faccia venire voglia di farlo, tanto agli animali quanto alle persone. I tartufi hanno comunque componenti steroidee oppure sostanze come l’alfa–androstenolo, tipo il testosterone, che contribuiscono dunque al loro essere afrodisiaci. Pig – Il piano di Rob è un film piuttosto recente con Nicolas Cage protagonista che racconta proprio la storia di un ex chef che raccoglie tartufi, dategli una chance: tra l’altro la canzone chiave di questa opera cinematografica è davvero un bel pezzo in linea col nostro tema, I’m On Fire di Bruce Springsteen.

Spinaci

Non è certo un caso che Popeye in Italia sia chiamato Braccio di Ferro. Gli spinaci contengono infatti folati che potenziano il flusso di sangue per l’organo genitale maschile e sono ricchi di magnesio che rafforza la secrezione di testosterone. Un ottimo afrodisiaco naturale consigliato dal mondo dei fumetti. E dire che da bambini non volevamo mangiarli.

Peperoncino

Pompa sangue in quanto vasodilatatore e stimola le endorfine, ossia sostanze chimiche eccitanti. Fatevi una pasta con aglio (nemico dell’alito, ma amico del sesso), olio e peperoncino e buon divertimento! Come colonna sonora, prendete in considerazione i Red Hot Chili Peppers: hanno una buona quantità di canzoni ottime sia per i momenti più movimentati che per quelli più lenti e romantici.

Vi auguriamo buon Natale e, soprattutto, buon appetito sessuale