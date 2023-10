Vuoi diventare un vlogger? Ecco le migliori fotocamere che usiamo nel nostro studio

Se acquistate un prodotto o un servizio recensito utilizzando un link del nostro sito, Rolling Stone Italia potrebbe ricevere una commissione di affiliazione.

Se avete intenzione di aprire un vlog, utilizzare la fotocamera del vostro smartphone ha senso perché l’avete già, ma se volete far fare il salto di qualità ai vostri video dovreste investire in una buona fotocamera per vlog.

Per creare qualsiasi tipologia di contenuti o podcast, un video di qualità professionale realizzato con una fotocamera di fascia alta può aiutarvi a distinguervi dai competitor e ad ampliare il vostro pubblico. Il video podcasting (altrimenti noto come “vodcasting”) è un settore in crescita e uno studio del 2021, di Podcast Insights, ha rilevato che YouTube è la piattaforma più popolare per la fruizione dei podcast, con il 43% degli ascoltatori che la utilizza almeno occasionalmente. Tuttavia, un’altra indagine mostra che solo il 17% dei podcaster registra effettivamente in formato video.

Ciò significa che esiste una facile opportunità di differenziarsi dagli altri creator, offrendo contenuti video di qualità. Noi di Rolling Stone utilizziamo varie fotocamere per i nostri contenuti, quindi ecco le migliori, a nostro avviso, per iniziare a creare video a livello professionale.

Fotocamere per il vodcasting e il vlogging

Se volete fare vlogging sul serio, dovreste prendere in considerazione l’idea di investire in una fonte di luce aggiuntiva, un microfono lavalier, un green screen e decorazioni, ma sarà la fotocamera ad avere il maggiore impatto sul vostro lavoro.

Anche se state filmando solo un podcast, le fotocamere costituiscono un miglioramento sostanziale rispetto allo smartphone e vi permettono di realizzare video dall’aspetto professionale ovunque vi troviate, in casa vostra. Se avete un’idea per un podcast, un canale YouTube, una IGTV o dei video su Facebook e volete distinguervi dagli altri creator che sgomitano in un campo affollato, procurarvi una fotocamera dedicata ai vlog è un segno di impegno e il primo passo verso contenuti più avvincenti.

Guida all’acquisto: come abbiamo scelto le migliori fotocamere per il vlogging

Ci sono molti elementi da valutare, nella scelta della migliore fotocamera da vlogging; di seguito sono riportati i più importanti, che abbiamo considerato durante la compilazione di questa lista.

Inclinazione: la caratteristica che distingue le fotocamere per vlog da quelle normali è lo schermo che si inclina, in modo da potersi vedere mentre si registra. Le fotocamere di questa guida hanno tutte uno schermo inclinabile di 180 gradi, così da poter studiare l’inquadratura prima di premere il tasto REC.

Foto e video: se state per pubblicare un vlog, lo vorrete più nitido possibile. Tutte le fotocamere della nostra guida sono in grado di riprendere video con risoluzione 4K a 30fps (fotogrammi al secondo) per garantirvi riprese estremamente definite, soprattutto con una buona illuminazione.

Stabilizzazione ottica dell’immagine: questa funzione (in genere abbreviata in OIS) è regolata da un sensore, nell’obiettivo della fotocamera, che si muove leggermente per compensare i piccoli spostamenti. Se avete la mano un po’ tremolante, l’OIS vi permette di ottenere uno scatto pulito. Non garantisce la perfezione, ma le nostre fotocamere per vlog supportano tutte questa funzione.

Dimensioni dello schermo: dato che lo schermo della fotocamera sarà inclinato di 180 gradi, è importante riuscire a vedersi bene mentre si registra. Le nostre scelte sono tutte dotate di uno schermo da tre pollici, standard per le fotocamere di queste dimensioni.

Stile della fotocamera: per la nostra guida abbiamo scelto un mix di fotocamere compatte e una Micro 4/3. La differenza principale è che una fotocamera Micro 4/3 permette di cambiare l’obiettivo, mentre le compatte hanno un obiettivo incorporato che non può essere potenziato o sostituito in seguito.

Quali sono le migliori fotocamere da vlogging?

Che si parli di un semplice vlog o di filmare contenuti video extra per il vostro podcast, queste sono le migliori fotocamere per vlogging da prendere in considerazione.

Sony FX30 La migliore in assoluto

È la sorellina minore della FX3 di Sony, che offre una qualità cinematografica: noi utilizziamo la FX30, per riprendere contenuti in diretta del canale Twitch di Rolling Stone. Dotata di un sistema di imaging avanzato, allo stesso livello di altri modelli della Cinema Line di Sony, la FX30 cattura immagini dettagliate UHD 4K a 10 bit fino a 120 fps con il sensore CMOS Exmor R APS-C da 26 MP di nuova concezione e il processore BIONZ XR di Sony.

È probabile che non farete degli streaming con una qualità d’immagine così elevata, ma se volete farlo a livello professionale e allo stesso tempo registrare, la FX30 fa al caso vostro. Inoltre, a differenza della maggior parte delle fotocamere più piccole, la FX30 è dotata di un’uscita HDMI normale, che vi evita di dover utilizzare i cavi di conversione HDMI, di solito poco performanti.

Sony ZV-1F La più versatile

La Sony ZV-1F è una fotocamera versatile progettata appositamente per i content creator. Migliorata rispetto alla più costosa ZV-1, la ZV-1F è dotata di obiettivo grandangolare da 20 mm, schermo a scomparsa e funzioni video semplici da usare. Include anche un microfono direzionale integrato e supporta l’aggiunta di microfoni esterni, per una migliore qualità audio.

Inoltre, grazie alle porte USB e micro-HDMI, è possibile scegliere più modalità in cui il computer ne cattura l’output. Questa fotocamera trova il perfetto equilibrio tra facilità d’utilizzo e un’elevata qualità dell’immagine e senza sacrificare molte funzioni extra, che solo i più esperti utilizzano, a favore di una user experience semplificata.

Razer Kiyo La più conveniente

Per gli streamer più attenti al budget, la Razer Kiyo è dotata di un ingresso USB (che evita l’utilizzo di una scheda di acquisizione), di un obiettivo grandangolare, di una luce LED integrata e ha una qualità dell’immagine massima di 4 megapixel a 1080p30, per darvi un vantaggio rispetto alla webcam poco performante del vostro portatile.

Adattatore Video Capture IOGEAR da HDMI a USB C La migliore scheda di acquisizione

Mettiamo che vogliate trasmettere in live streaming oppure registrare il vostro podcast o vlog direttamente col computer: in tal caso, l’adattatore plug-and-play Video Capture IOGEAR è un’opzione accessibile e conveniente, che supporta risoluzioni fino a 4096×2160@60Hz.

VIVO STAND-V001 Il miglior supporto

La nostra arma segreta per avere uno spazio di lavoro ben ordinato. Basta montarlo sul supporto VESA del monitor del computer e posizionare webcam, luci, microfoni e altro ancora senza sprecare spazio prezioso sulla scrivania.