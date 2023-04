Vision of Super continua a infiammare il contemporary casual wear con la nuova collezione SS23

Per molti è «il brand con le fiamme che spopola tra le star di TikTok e della musica», ma Vision of Super, fondato nel 2018 dall’imprenditore trentasettenne Dario Pozzi, è riuscito a imporsi in un mercato iper-affollato e a conquistare il cuore dei consumatori grazie a ottime intuizioni, intraprendenza e – soprattutto – una visione.

Partendo dal nome e dal logo: «la fiamma l’ho scelta per due motivi», racconta Pozzi, «il primo è un motivo poetico perché ogni volta che su WhatsApp rispondevo a qualche messaggio lo facevo sempre scrivendo super, oppure digitavo come emoji la fiammetta arancione. Il secondo è perché volevo come simbolo un qualcosa di super riconoscibile, che fosse simbolo di forza ed eleganza, e la fiamma ha queste caratteristiche. Quindi l’ho fatta diventare simbolo del mio brand, ed è nato Vision of Super».

Tutto parte da un progetto digitale, t-shirt e felpe che sviluppano la fiamma in ogni sua forma e declinazione. In particolare, Pozzi crea una t-shirt con delle fiamme rosse sulle maniche e il logo sul colletto affinché fosse immediatamente riconoscibile sui social, inizia con duecento magliette «che bruciai in una settimana. Ebbi un notevole supporto anche dal mondo della musica, che in modo completamente spontaneo ha iniziato a indossare le mie creazioni, come Sfera Ebbasta che è stato uno dei primi ad indossare il nostro modello iconico la ‘flames t-shirt’».

Da lì a diventare uno dei brand più rilevanti del panorama italiano passa pochissimo, e iniziano ad arrivare anche le collaborazioni, che oggi come non mai danno linfa alla spinta creativa e mediatica dei marchi rivolti alla Generazione Z: Colmar, Reebok, Clarks e non da ultimo anche Kebhouze, insegna di successo del food.

La collezione primavera/estate 2023 non è che l’ennesima conferma che Vision of Super è un punto di riferimento nella scena contemporary italiana, svelando inoltre il lato più rock e graffiante del brand. Gli elementi grafici sono molti e tutti diversi: si parte dall’iconico Pandy, da sempre la mascotte del brand, ormai protagonista indiscusso di ogni stagione; dal Cuore, ottenuto deformando le lettere VOS ed evidenziato ancora di più dalla tridimensionalità materica della stampa.

Ancora, l’immancabile fiamma (un evergreen instancabile che rimane nella sua versione ricamata) rinasce pure come fiamma racing rinnovando la sua immagine e stregando chiunque con la sua dinamicità; spazio anche alla sperimentazione – una costante di Vision of Super – che in questa stagione si concretizza in lavaggi sapientemente candeggiati che riescono ad arricchire i capi dando un sapore vintage e di ricercatezza.

Dulcis in fundo, la Rock Pack: chiudete gli occhi e catapultatevi negli anni Novanta al concerto della vostra band rock preferita, il caldo, la terra addosso, le grida euforiche, il caos, i capelli a cresta, le mura ricoperte di colori e carta logorata. Le Rock Prints nascono per far vivere questo viaggio amarcord: ogni dettaglio è studiato per riportare la mente alle vecchie locandine musicali attaccate ai muri e sopravvissute a strappi e pennarelli; i colori vivi illuminano le grafiche; il logo Vision of Super pare mutare diventando magicamente il nome di una band.

Elementi che si mescolano, trasformandosi in un omaggio alle sottoculture che da sempre uniscono musica e moda in un abbraccio magico, come quello scambiato sotto a un palco: un ulteriore inno alla coolness di cui Vision of Super si fa portatore, continuando a rappresentare valori come la condivisione, la socializzazione, la voglia di superare nuovi limiti, e tenendo sempre al centro del suo universo creativo loro, le persone.