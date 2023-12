Una Dama Bianca per i Duran Duran

I Duran Duran impegnati in una seduta spiritica: le mani di Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor appoggiate su una tavola ouija per richiamare lo spirito di una misteriosa dama bianca che si aggira nelle stanze di un castello infestato.

Sono queste le immagini che aprono il videoclip di Black Moonlight, il nuovo singolo estratto da Danse Macabre, l’ultimo album dei Duran Duran: un disco dal profumo dark, orrorifico, uscito proprio in occasione dello scorso Halloween e fatto prevalentemente di cover – da Paint It Black dei Rolling Stones a Bury A Friend di Billie Eilish, per citare giusto un paio di titoli – e una manciata di brani originali, come appunto questa canzone scritta insieme a Nile Rodgers.

Ed è sulle note funky-rock di Black Moonlight che compaiono altri due protagonisti del video: il fantasma della candida ragazza citata poco sopra e il profumo Dama Bianca di Casamorati 1888, maison di fragranze vintage del gruppo Xerjoff, che ha collaborato a questo progetto dei Duran Duran.

«È naturale interpretare il profumo sotto molteplici vesti» – spiega infatti Sergio Momo, CEO di Xerjoff – «e con questa partnership attestiamo ancora di più la nostra inclinazione a collaborare con vari artisti del mondo della musica e non solo, perché il profumo è arte e va celebrato in ogni sua declinazione. È un grande onore lavorare con i Duran Duran, una delle band più importanti e note al mondo».

E se, per quanto riguarda la musica di Black Moonlight, Simon Le Bon e compagni di gruppo hanno ripreso a lavorare con Nile Rodgers (musicista e produttore che era al loro fianco già negli anni Ottanta, ai tempi di The Reflex), per girare questo videoclip dai toni oscuri i Duran Duran hanno scelto il regista svedese Jonas Akerlund, autore di video per Madonna, Lady Gaga e Beyoncé nonché, in gioventù, batterista del gruppo di culto black metal Bathory, dunque un maestro del brivido in fatto di musica e immagini.

Certo è tutto un gioco, come dice il proverbio: chi non sa scherzare con la morte, non sa ridere alla vita. E dunque i Duran Duran si divertono a trattare con leggerezza l’occulto: Danse Macabre, il titolo dell’album, si riferisce infatti alla danze macabre, le rappresentazioni pittoriche medioevali di incontri tra uomini e scheletri; e il video di Black Moonlight – in cinematografico bianco e nero vecchia scuola – è un cortometraggio horror godibilissimo e decisamente glamour, elegante come ogni fase della loro carriera.

Trasparente e sensuale sono gli aggettivi che descrivono al meglio la fragranza Dama Bianca di Casamorati 1888, e sbarazzini e sensuali sono sempre stati Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor.

Le altre caratteristiche del profumo protagonista di Black Moonlight? Note pungenti di lime e kumquat cinese, un cuore composto dal gelsomino d’Egitto, e poi viola, mughetto e lillà. Il sandalo dell’Indonesia garantisce un’ulteriore sferzata esotica, spinta da legno di cedro, vaniglia e muschio bianco: è insomma un impeccabile mix per ritemprare i sensi anche nelle notti più scure e tenebrose, come quella vissuta dai Duran Duran nel video di Black Moonlight.