Un salto nel futuro con Tata Italia

Il Made In Italy è un caleidoscopio di stili, una fusione di tradizione locale e visione globale, che va oltre i confini dei grandi marchi per abbracciare l’eccellenza radicata nella bellezza autentica di luoghi come la Puglia. Tata, originaria di Bitonto, si erge come un’icona di questo connubio, contribuendo a definire il Made In Italy amato in tutto il mondo. Questa volta, l’azienda ha scelto di rivelare la sua collezione autunno-inverno immergendosi nelle atmosfere senza tempo della Masseria Lama Di Luna nel cuore della Bat.

La presentazione di questa nuova collezione non è solo uno sguardo al futuro della moda, ma è anche un omaggio alle radici profonde della terra pugliese. La Masseria, risalente al XVIII secolo, si è trasformata in un palcoscenico di eleganza, un luogo intriso di tradizioni, dove il prestigioso marchio di calzature italiano ha deciso di far brillare la sua creatività. In collaborazione con il rinomato fotografo internazionale Joseph Cardo, Tata ha catturato l’anima rurale della campagna attraverso i suoi modelli Michelle Dantes, Frida Halvorsen e Bas Laduc, trasformandoli in protagonisti di un racconto visivo che celebra la libertà autentica.

La nuova proposta di Tata va oltre la moda quotidiana, presentando calzature distintive che trasformano ogni accessorio in un elemento irrinunciabile del guardaroba. Mocassini, pumps e stivali per la donna si fondono armoniosamente tra originalità e charme, creando uno stile unico. La palette di colori, ispirata alle tonalità della natura, domina la scena con neri, marroni, beige e cioccolato, mentre riflessi metallizzati aggiungono un tocco luminoso anche ai look più sobri.

La donna a cui Tata si ispira è descritta come femminile, curiosa e dinamica, capace di attingere alle tradizioni del passato con uno sguardo sempre rivolto al futuro. La collezione maschile segue una strada di eleganza minimalista con stivaletti, mocassini, scarponcini da montagna e sneakers realizzati in vera pelle o suede, garantendo al contempo il massimo comfort. La tavolozza di colori spazia dai toni della terra ai blu del mare, abbracciando il classico nero.

Gli accessori completano il quadro della FW 23-24 di Tata Italia, offrendo alle fashioniste la possibilità di esprimere la propria personalità attraverso forme e stili diversi. Dalle tote bag alle borse hobo fino alle shopper, la gamma di colori si estende dal brown al beige, dal bianco al nero.

La campagna di Tata Italia racconta una storia di armonia tra passato e contemporaneità, offrendo a chiunque la possibilità di ricrearsi in quest’epoca di continui mutamenti. La collezione incarna l’essenza della libertà, celebrando la bellezza autentica e la tradizione italiana con uno sguardo sempre proiettato verso il futuro. Con la Masseria come sfondo, Tata Italia continua a scrivere la storia dell’eleganza Made in Italy.