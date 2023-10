Tata tra le mura: nella Masseria arriva l’eleganza

Il Made In Italy non è fatto solo di grandi marchi e un lifestyle che punta al jet set internazionale, ma è fatto anche di stile locale che guarda al mondo cercando di imporre un modello unico che unisca una visione globale all’eccellenza locale. Tata, da Bitonto, si inserisce in questo solco che crea la spina dorsale del nostro Made In Italy apprezzato e amato in tutto il mondo.

Per questo l’azienda pugliese ha deciso di svelare la sua nuova collezione autunno-inverno nel cuore di un contesto risalente al XVIII secolo, nella meravigliosa Masseria Lama Di Luna (Montegrosso, BAT). Il prestigioso marchio di calzature italiano ha quindi scelto di valorizzare il suo territorio, immergendosi nell’atmosfera senza tempo di questa masseria come luogo intriso di tradizioni profondamente radicate nella terra pugliese. La presentazione di questa collezione ha visto la collaborazione con il rinomato fotografo internazionale Joseph Cardo, il quale ha catturato attraverso i suoi scatti l’anima rurale della campagna di Tata. I modelli Michelle Dantes, Frida Halvorsen e Bas Laduc sono diventati i protagonisti di un racconto visivo che celebra la bellezza autentica e selvaggia, sottolineando l’essenza della libertà. La proposta di Tata al mercato internazionale è un connubio di design innovativo e ricercato per calzature e accessori.

Tata è un brand che vuole proprio offrire scarpe e accessori adatti a ogni occasione: dal lavoro al tempo libero, dagli hobby agli eventi speciali e ai viaggi, con l’obiettivo di rendere unico e speciale ogni singolo giorno. La nuova collezione non si limita a soddisfare le esigenze quotidiane, ma si spinge oltre, presentando calzature distintive che contribuiscono a creare uno stile unico. Mocassini, pumps e stivali per la donna si fondono armoniosamente tra originalità e charme, trasformando ogni accessorio in un elemento insostituibile del guardaroba. La palette di colori, ispirata alle tonalità della natura, vede il nero e le sfumature del marrone, dal color sabbia al beige e al cioccolato, dominare la scena. Riflessi metallizzati nei toni del blu, silver e gold emergono su décolleté con tacco a rocchetto e stivali alti fino al ginocchio, aggiungendo un tocco luminoso anche ai look più sobri.



La donna a cui Tata si ispira è descritta come femminile, curiosa e dinamica, capace di attingere alle tradizioni del passato con uno sguardo sempre rivolto al futuro. La collezione maschile, che spazia tra stivaletti, mocassini, scarponcini da montagna e sneakers, offre un’eleganza minimalista con modelli realizzati in vera pelle o suede, garantendo al contempo il massimo comfort. La tavolozza di colori per l’universo maschile varia dai toni della terra ai blu del mare, per finire con il classico nero. Per quanto riguarda gli accessori, la proposta della FW permette alle fashioniste di esprimere la propria personalità giocando con diverse forme e stili, garantendo sempre una notevole capienza. Dalle tote bag alle borse hobo fino alle shopper, la gamma di colori spazia dal brown al beige, dal bianco al nero.



La campagna FW 23-24 di Tata Italia racconta una storia di nuova armonia tra passato e contemporaneità, offrendo a chiunque la possibilità di ricrearsi e reinventarsi in quest’epoca di continui mutamenti. La collezione incarna l’essenza della libertà, celebrando la bellezza autentica e la tradizione italiana con uno sguardo sempre proiettato verso il futuro.