Studio di registrazione On-the-Go: Le migliori cabine di registrazione portatili

Che stiate allestendo un home studio da zero o vogliate solo fare un upgrade alla vostra configurazione, la cosa fondamentale, per registrare le voci, è utilizzare un buon microfono. E sapete qual è il secondo elemento più importante?

Un isolamento adeguato intorno al microfono. Non importa quanto siete bravi come cantanti o se avete a disposizione i microfoni migliori sul mercato: vi servirà comunque un buon isolamento. Ed è qui che entrano in gioco le cabine di registrazione portatili, che rendono più facile creare un home studio di livello professionale.

Anche se si tratta di accessori portatili, non significa che la resa sonora sarà inferiore. Anzi: noterete un miglioramento sostanziale nelle registrazioni, quando le ascolterete attentamente e inizierete a mixare le tracce incise. Non è più necessario avere una stanza dedicata, con le pareti ricoperte d’imbottitura fonoassorbente installata a regola d’arte: è questo il bello delle cabine di registrazione portatili (o cabine isolanti portatili). Sembrano una soluzione fin troppo semplice, ma vi accorgerete subito del miglioramento.

Guida all’acquisto delle cabine di registrazione portatili

Ecco cosa è importante sapere per trovare la cabina di registrazione portatile più adatta per la vostra prossima session:

Uniformità: le cabine portatili aiutano a evitare che il riverbero ambientale naturale sporchi la voce, ma mantengono anche l’uniformità del suono. In altre parole, anche se inciderete in luoghi molto diversi, non dovrete poi impazzire per rendere omogeneo il suono di tutte le varie take. Che vi troviate in un garage o in un hotel, con queste cabine di registrazione portatili potrete cantare e registrare ogni volta che arriva l’ispirazione.

Configurazione: sul mercato esistono molte tipologie di cabine di registrazione portatili. Tutte hanno lo stesso scopo, ma si differenziano per grado d’isolamento acustico e facilità di trasporto. Una cabina completa è l’opzione più ingombrante, ma se non avete necessità di spostarla può essere la scelta più azzeccata per ottenere la qualità sonora massima. La si può piazzare in un angolo di una stanza o persino in un armadio capiente, per creare un isolamento totale. Se invece vi interessa una maggiore maneggevolezza, alcuni dei modelli “a bocca” si possono montare direttamente sull’asta del microfono, così avrete a disposizione una cabina di registrazione davvero ovunque vi troviate.

Suono: in generale, una cabina di registrazione vocale che vi circonda su ogni lato offre una qualità sonora migliore e rende più facile ottenere riprese chiare e nitide. È un grande vantaggio per qualsiasi musicista, ma è particolarmente utile ai principianti che ancora non sanno bene come mixare le voci utilizzando un software o non hanno budget per ingaggiare un produttore. Se si ha una ripresa perfetta, che cattura il suono senza interferenze o rumori di fondo indesiderati, è possibile utilizzarla così com’è, oppure sperimentare con le opzioni messe a disposizione dal software che si usa.

Altri utilizzi: non servono solo a cantanti e musicisti, ma sono perfette anche per recitazione, narrazione, podcast e tutto ciò che comporta l’uso della voce o di strumenti acustici.

Le migliori cabine di registrazione portatili

Abbiamo scelto per voi le migliori cabine portatili per registrare podcast, voci e tracce strumentali, sia a casa che on the road.

t.akustik Vocal Head Booth

Questa cabina portatile permette di adattare ogni condizione problematica in un luogo in cui registrare per bene una voce. Il pannello posteriore è regolabile in altezza, supporta microfoni con filettatura 3/8” ed è comprensivo di supporto per cuffie e clip magnetica per i testi, un asta in alluminio per montaggio di filtri anti-pop e un adattatore integrato per montaggio su un treppiede di 35 mm di diametro. Un prodotto professionale a tutti gli effetti.

MARANTZ Sound Shield Compact

Da un leader del settore come Marantz, una perfetta combinazione di qualità e convenienza. Uno schermo protettivo portatile perfetta per podcast e performance vocali: ultra-compatto e delle dimensioni perfette per qualsiasi studio o situazione, anche casalinga. Dimensioni contenute (da piegato: 425 x 267 x 305mm) così come il prezzo e il peso (1.8kg), è uno strumento perfetto per ottenere registrazioni audio di qualità professionale adatto ad ogni tasca.

Neewer isolante compatto da tavolo

Perfetto per podcast e registrazioni casalinghe da tavolo, questo prodotto è facilissimo da usare, trasportare e installare. Le dimensioni contenute (40×24.6 centimetri) unito lo spessore del pannello (4,8 centimetri) lo rendono un perfetto prodotto “entry-level” per chi ha bisogno di registrare da casa senza interferenze.

VISO Booth (Vocal Isolation Booth Portatile)

Perfetto per ogni evenienza professionale (cantanti, cantautori, doppiatori, creators), il VISO Booth è facile da portare ovunque e grazie al design di alto livello diventa anche molto gradevole da vedere. Utilizza materiale assorbente di alta qualità, corregge molto bene le frequenze medio-basse. Una soluzione professionale a portata di tutte le tasche.

Aston Microphones Halo

Questo filtro dal look retro-futuristico di Aston è realizzato in feltro PET brevettato per ottenere un isolamento migliore e consentire registrazioni vocali sempre pulite e limpide. La sua forma particolare offre un’insonorizzazione quasi a 360°, utilissima negli studi improvvisati dove si deve fare i conti con i rumori naturali della casa (prodotti dalle tubature, dal riscaldamento etc.), e spinge verso l’esterno i suoni indesiderati, grazie alle nervature integrate presenti su entrambi i lati. Pesa nove chili, è facilmente trasportabile ed è compatibile con la maggior parte delle aste da microfono sul mercato.

Isovox 2 cabina vocale

Se pensi che registrare le voci diventerà il tuo lavoro, questa cabina potrebbe essere un buon investimento. È costruita in materiale spesso e resistente che attutisce in modo efficace ogni rumore esterno, pur restando trasportabile. Il pannello laterale si apre con facilità, per sostituire o regolare il microfono all’interno senza dover infilare le mani in uno spazio stretto e poco illuminato. È molto robusta e pesa circa 11 chili e mezzo: noi consigliamo di montarla su un’asta reggicassa, e non su una da microfono, per renderla più stabile durante l’utilizzo.