Source of Life, le nuove fragranze naturali di Replay

Entrambi i profumi sono realizzati con materie prime naturali, garantendo un’esperienza olfattiva unica e autentica. Le fragranze catturano la vitalità dell’acqua e gli aromi della natura incontaminata. I flaconi hanno una forma particolare che richiama i vetri levigati dall’acqua del mare, trasmettendo un legame diretto con gli elementi naturali che sono fonte di vita. Un ulteriore segno di impegno verso l’ambiente è rappresentato dal tappo del flacone realizzato in bambù, una risorsa rapidamente rinnovabile con un basso impatto ambientale.

Anche il packaging rispetta l’ambiente, con astucci realizzati in carta certificata FSC. Replay si impegna quindi a offrire prodotti che siano non solo di alta qualità, ma anche sostenibili e rispettosi dell’ecosistema.

L’Eau de Parfum Source of Life – Donna offre una fragranza femminile che celebra la maestosità delle sorgenti terrestri. Le sue note acquatiche tonificanti catturano l’essenza del flusso rinfrescante del mare, donando una sensazione liquida che risveglia i sensi come una fresca ondata di gioia. La piramide olfattiva si apre con accenti di bergamotto, mandarino e lime, per poi svelare il cuore fiorito di geranio ed eleganti note di gelsomino. Infine, il profumo si fonde con il calore del patchouli e il delicato aroma dell’ylang-ylang, offrendo una combinazione fruttata e marina che incanta i sensi.

Dall’altra parte, L’Eau de Toilette Source of Life – Uomo è un tributo alla Terra e alla sua bellezza. Questa fragranza cattura l’essenza delle note di terra bagnata, donando ai sensi un’esperienza vitale e rinvigorente. Perfetto per l’uomo che desidera portare una scintilla di energia nella sua routine quotidiana. La piramide olfattiva si apre con una combinazione di elemi delle Filippine, menta piperita e resina di balsamo, creando una fresca e speziata introduzione. Nel cuore della fragranza si uniscono il lavandin, la cannella e il cardamomo, che aggiungono calore e complessità. Infine, il legno di cedro e l’accordo croccante di vanillina naturale completano la composizione con note legnose e dolci.

La collezione Source of Life è una celebrazione della natura e del suo potere di rigenerazione, portando una sensazione di freschezza e vitalità a chiunque indossi queste fragranze.

La linea è disponibile in tre diverse dimensioni: 30 ml, 50 ml e 100 ml, offrendo una scelta adatta a ogni esigenza. Il prezzo consigliato al pubblico per il 2023 varia da €30,00 per la confezione da 30 ml a €56,00 per la confezione da 100 ml. A partire da maggio 2023, le nuove fragranze Source of Life sono disponibili presso le migliori profumerie, permettendo a tutti di scoprire e apprezzare la loro bellezza e la loro connessione con la natura.