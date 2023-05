Sonos Era 300 è lo smart speaker che parla al futuro

Il futuro, finalmente, è qui: ha fatto il suo debutto sul mercato Era 300, lo smart speaker di Sonos che che inaugura una nuova stagione nel campo dell’innovazione acustica e del design: un prodotto nuovo, rivoluzionario e grintoso, pensato per offrirti la migliore esperienza di audio spaziale a tutto volume con Dolby Atmos.

Era 300 è il primo speaker compatto ad avere sei driver potenti che proiettano il suono a destra, a sinistra, in avanti e verso l’alto per prestazioni audio mai viste, grazie a Dolby Atmos, che mette l’ascoltatore al centro dei film e della musica. “Dolby Atmos ha creato un nuovo modo di vivere musica e intrattenimento audio. Suono e musica prendono vita con una chiarezza e profondità senza precedenti” – ha affermato Kevin J. Yeaman, CEO di Dolby. “L’innovazione del suono di Era 300 con Dolby Atmos crea un’esperienza musicale completamente

coinvolgente”. L’architettura acustica estremamente complessa di Era 300 è racchiusa in un elegante involucro a forma di clessidra più stretto nella parte centrale, appositamente proporzionato, orientato e perforato per migliorare la direzione e la diffusione del suono in modo da avvolgerti completamente. Non dovesse bastare, si tratta del primo speaker del brand capace di produrre un audio

surround multicanale se usato come speaker posteriore in un sistema home theater. Gli appassionati di film possono abbinare due Era 300 ad Arc o Beam (Gen 2) per creare un’esperienza Dolby Atmos ancora più gratificante che li catapulti nel cuore dell’azione. Per la sua realizzazione, Sonos ha collaborato a stretto contatto con il proprio gruppo di artisti e di creatori di successo (compresi i membri del Sonos Soundboard) per ottimizzare meticolosamente Era 300 in modo che chi ascolta possa godersi il suono così come l’artista l’ha concepito e come è stato registrato in studio. “Come nel passaggio dall’audio mono a quello stereo, l’audio spaziale è una nuova evoluzione dell’audio che crea un’esperienza di ascolto avvolgente”, ha affermato Giles Martin, vicepresidente della Sound Experience

di Sonos. “Adesso che i creatori di contenuti e le maggiori piattaforme di streaming stanno adottando l’audio spaziale, è il momento giusto per creare un’esperienza di ascolto intensa, che mantenga le promesse di questo nuovo formato entusiasmante e ricco di possibilità creative”.

Sonos Era 300 è disponibile in tutto il mondo al prezzo di 499 €.