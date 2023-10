Run Your Way. La tua corsa, la tua identità

New Balance ha lanciato la sua nuova campagna, “Run Your Way”, un invito a celebrare l’identità di ogni persona che si impegna della corsa, indipendentemente dal modo in cui sceglie di correre. È una campagna che vuole essere un inno alla diversità della comunità di runner, rompendo gli stereotipi e mettendo in luce la natura profondamente democratica della corsa.

La campagna, che verrà lanciata globalmente nella primavera 2024, mira a coinvolgere tutti i runner: da chi corre una maratona sotto le 3 ore a chi si fa una corsetta mattutina prima di andare a lavoro. Perché quello che conta non è il risultato, ma la possibilità di restare e essere protagonisti di un percorso che è solo ed esclusivamente il proprio.

La missione di New Balance è chiara: produrre prodotti di alta qualità che creino orgoglio e senso di appartenenza per ogni tipo di atleta. Da sempre, il running è il cuore del business di New Balance, il marchio che dal 1961 rivoluziona il mondo delle scarpe da corsa con la Trackster, la prima scarpa running al mondo caratterizzata da un’intersuola composta da più materiali e disponibile in diverse larghezze.

Oggi New Balance è uno dei più affermati leader del settore e continua a sviluppare tecnologie all’avanguardia per la corsa, collaborando con atleti affermati per garantire la credibilità del brand. New Balance è sponsor di alcune delle gare e maratone più prestigiose a livello mondiale, tra cui la New York Marathon, la London Marathon e la Deejay Ten. La connessione con gli eventi running è un elemento chiave per costruire la migliore comunità di runner.

Foto: New BalanceCon “Run Your Way”, New Balance non vuole fare semplicemente pubblicità, ma vuole costruire un percorso, una storia collettiva che sia al tempo stesso un elogio dell’autenticità e unicità dell’individuo e la celebrazione di ogni forma di corsa. La Deejay Ten sarà il palcoscenico perfetto per portare avanti questo spirito, accogliendo tutti i partecipanti a correre a modo proprio.

In Italia, la campagna prenderà vita attraverso una serie di attivazioni nelle tappe della Deejay Ten, iniziando da Torino il 26 marzo e attraversando Bari, Firenze, Napoli, fino alla tappa finale a Milano il 15 ottobre 2023. La Deejay Ten, nota come la corsa non competitiva più divertente d’Italia, incarna lo spirito di “Run Your Way”, invitando tutti a correre a modo proprio, con i propri tempi e abitudini.

In ogni tappa il percorso dell’esperienza si costruirà attraverso un particolare dialogo tra un runner – che condividerà la sua passione per la corsa e tutto quello che ti spinge a muoverti per iniziare a correre – e un talent, che affronterà il suo rapporto con lo sport e con la sua disciplina di riferimento. Un modo, questo, di dimostrare ancora una volta che non esiste un solo modo per correre ma ognuno ha la sua corsa, i suoi motivi e le sue spinte. “Run Your Way”, appunto. nns magazine, uno dei portali di riferimento per quanto riguarda fashion, coolhunting, streetstyle, art, design e sport ha voluto costruire questo format per esplorare le diverse sfumature dell’esperienza e nella tappa di Firenze ha unito il diavolo e l’acquasanta: la runner Rocio Rodriguez e il talent Maurizio Tentella, che hanno approfondito anche il tema del loro rapporto con il cibo come espressione culturale.