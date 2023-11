Pod audio: i migliori microfoni e attrezzature per la creazione di contenuti

Se acquistate un prodotto o un servizio recensito utilizzando un link del nostro sito, Rolling Stone Italia potrebbe ricevere una commissione di affiliazione.

Sempre più persone ascoltano podcast e, addirittura ne creano di propri. Nel 2022, infatti, il 39% degli adulti statunitensi ha ascoltato dei podcast nell’arco di un mese. Vi riconoscete in questo ritratto? Che il podcasting sia per voi un hobby o una nuova opportunità di carriera, una cosa è certa: un’attrezzatura di bassa qualità può compromettere anche i contenuti più avvincenti, perché gli ascoltatori potrebbero essere troppo distratti dal rumore di fondo, per apprezzarli.

I migliori microfoni e le migliori apparecchiature audio per podcast garantiscono voci nitide e chiare, così anche se fate tutto da soli non sembrerà così. L’anno scorso il numero di ascoltatori mensili di podcast, negli Stati Uniti, è aumentato del 6,1% rispetto ai 12 mesi precedenti, toccando la soglia dei 125 milioni di persone; investendo adesso nell’attrezzatura audio giusta, potrete raggiungere questo pubblico in crescita costante, offrendo contenuti coinvolgenti e di alta qualità.

Quali sono le caratteristiche di un buon microfono per podcast?

A meno che non siate dei fedelissimi dell’analogico, immaginiamo che utilizziate un computer o un tablet (o anche uno smartphone) per registrare il vostro podcast, quindi avrete bisogno di un microfono compatibile con il vostro sistema operativo e con il software di registrazione/editing. Ecco alcuni elementi che abbiamo preso in considerazione, durante la prova dei microfoni per podcast:

Connettore USB vs. XLR: esistono due modi per collegare il microfono al computer (desktop o portatile). Il più comune è l’USB, ideale se si desidera una registrazione plug-and-play semplice e non si prevede di avere ospiti. Se si cerca un suono di qualità superiore o se si devono registrare più persone e servono più microfoni, il connettore XLR è l’ideale per collegarsi a un dispositivo audio aggiuntivo (che è necessario).

Luogo e numero di persone: se avete intenzione di registrare da soli in un unico luogo (ad esempio, il vostro home studio isolato con pannelli acustici o il salotto) utilizzando il vostro computer o tablet, un microfono USB è la scelta migliore. Se la vostra configurazione è più complicata (ad esempio, se dovete registrare altre persone o prevedete sorgenti audio aggiuntive), allora un microfono XLR può essere la scelta migliore.

Condensatore vs. dinamico: sono due, i tipi di microfoni da valutare per una registrazione audio. Per i podcast in studio, un microfono a condensatore catturerà la ricchezza della voce, ma sappiate che potrebbe raccogliere più rumore di fondo. Se si prevede la presenza di molti rumori ambientali o di registrare all’aperto, è meglio un microfono dinamico.

Diagramma polare: descrive lo spazio tridimensionale in cui i microfoni captano meglio il suono. Per i podcast, si consiglia di cercare un microfono con diagramma polare cardioide, perché è più sensibile nella parte anteriore, meno ai lati e non raccoglie l’audio dalla parte posteriore.

Accessori per la registrazione audio

Ora che sapete come scegliere il tipo di microfono migliore per registrare i podcast, siete sulla buona strada per diventare dei conduttori professionisti. Ma ci sono alcuni accorgimenti che potrebbero elevare i vostri contenuti a un livello superiore.

Avete notato quel suono schioccante che si sente quando si dice “pop” in un microfono normale? Un filtro pop (chiamato anche paravento o schermo pop) può aiutare a dare alla vostra produzione un suono più professionale. Altri accessori da prendere in considerazione sono un supporto antiurto per evitare che il microfono rilevi movimenti o colpi e un’asta microfonica in modo da consentirvi di registrare comodamente seduti.

Quali sono i migliori microfoni per podcast?

Che siate aspiranti speaker oppure vogliate finalmente abbandonare i microfoni di fascia bassa, continuate a leggere di seguito per acquistare i prodotti migliori selezionati da noi.

Electro-Voice RE20 Il migliore in assoluto

L’icona, la leggenda: l’Electro-Voice RE20 è uno dei microfoni dinamici più apprezzati, utilizzato da decenni da broadcaster e musicisti professionisti. Il suo suono morbido, caldo e naturale è l’ideale per riprendere voci, strumenti ed effetti sonori.

L’RE20 ha anche un design esclusivo Variable-D che riduce al minimo l’effetto di prossimità e la colorazione fuori asse, rendendolo una scelta eccellente per la ripresa di sorgenti sonore da diverse angolazioni. La sua robustezza e lo shockmount interno garantiscono la resistenza ai rigori di un utilizzo professionale, mentre il suo design senza tempo non passerà mai di moda. Nota: è necessario un dispositivo di ingresso audio per scaricare l’audio dall’RE20 in un computer.

Rode NT1 di quinta generazione Il microfono più versatile

Il microfono Rode NT1 di quinta generazione è uno strumento versatile e potente per la registrazione, il podcasting e lo streaming che noi utilizziamo quotidianamente nel nostro studio. Con le sue opzioni di connessione XLR e USB-C, offre la possibilità di collegarlo al vostro mixer preferito o direttamente al computer.

La capsula a condensatore e il circuito a bassissima rumorosità del microfono offrono una chiarezza audio eccezionale, anche se consigliamo vivamente di utilizzare il filtro pop incluso, poiché la capsula a condensatore è piuttosto sensibile. Perfetto per registrare voci e strumenti con qualità ad alta risoluzione, l’NT1 di quinta generazione è un compagno affidabile per ogni appassionato di audio.

Rode Wireless ME Il migliore microfono compatto

Il Rode Wireless ME è rivoluzionario e consente di ottenere un audio professionale, nel nostro studio, senza i costi e i grattacapi delle apparecchiature broadcast tradizionali. Questo sistema ultracompatto e facile da usare, dotato dell’innovativa tecnologia GainAssist di Rode e di microfoni integrati di alta qualità, consente di ottenere registrazioni wireless cristalline in un raggio di oltre 100 metri e con una durata della batteria fino a 7 ore.

Inoltre, viene fornito di tutti i cavi e gli accessori necessari, il che lo rende una soluzione efficace, senza la necessità di procurarsi ulteriori attrezzature per la registrazione su un PC, un dispositivo mobile o lo stesso Wireless ME. Ma la caratteristica principale è l’implementazione del dispositivo nella console Rodecaster Pro II, cosa che consente un’integrazione veramente wireless nel flusso di lavoro di uno studio professionale.

Deity VO-7U Il microfono più budget-friendly

Il Deity VO-7U è un microfono dinamico USB-C, di alta qualità ed economico, che offre un eccellente rapporto qualità/prezzo ed è semplicissimo da utilizzare coi device più moderni. Il suo diagramma polare super cardioide assicura una reiezione migliore dei suoni fuori asse e il supporto antiurto incorporato riduce efficacemente il rumore di manipolazione.

Inoltre, la struttura in metallo robusta del VO-7U può sopportare i carichi di un uso quotidiano. Che si tratti di registrare podcast, voci fuori campo o eventi dal vivo, il VO-7U è un microfono versatile e affidabile che offre un suono di qualità professionale a un prezzo accessibile.

Braccio per microfono IXTECH Il miglior braccio per microfono

Questo braccio IXTECH rappresenta un’opzione solida e consente di sostenere il microfono senza doversi preoccupare del rumore quando se ne regola il posizionamento.

Braccio per microfono InnoGear Il miglior braccio per microfono economico

Questo braccio microfonico economico vi farà sentire come dei veri professionisti del podcasting, poiché è dotato di un adattatore da 5/8″ a 3/8″ e di una clip per microfono. Questo attrezzo è versatilissimo e funziona anche con gli adattatori microfonici più complessi.

Rodecaster Pro II La migliore console di produzione

Utilizzata nel nostro studio di produzione, la Rodecaster Pro II è una console che cambia le carte in tavola per i podcaster e i content creator. Questo studio di produzione all-in-one consente di creare audio di qualità professionale con facilità estrema. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, permette di registrare, mixare e produrre il proprio podcast o live stream senza alcuno sforzo.

Rodecaster Pro II dispone di quattro ingressi microfonici, quattro uscite per cuffie e una serie di effetti per aggiungere un tocco professionale ai vostri contenuti. Inoltre sarebbe da acquistare già solo per il fatto che ha un campione di trombetta incorporato e offre la possibilità di trasformare la vostra voce in quella di un robot, premendo un pulsante.