NikolaTesla Unplugged, un ritrovato gusto per l’analogico apre a nuove declinazioni di stile ed ergonomia

La cucina è, per antonomasia, il luogo più importante della casa. Aver una cucina attrezzata, pronta all’uso e, tecnologicamente avanzata, permette non solo di vivere al meglio la propria casa, dove la fluidità sempre più diffusa tra cucina e zona living necessita di un ambiente privo di cattivi odori e più sano che favorisca la convivialità.

Uno dei punti fondamentali da cui partire per la propria cucina sono i piani aspiranti ed è qui che Elica arriva in contro a tutti noi. L’azienda italiana, attiva nel mercato da oltre 50 anni, è l’azienda leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina, grazie alla produzione di cappe e piani cottura aspiranti NikolaTesla.

Una vera rivoluzione che permette di ripensare lo spazio in cucina, migliorando la cooking experience attraverso un attento trattamento dell’aria per risultati di cottura ottimali, punto cardine dell’intera linea NikolaTesla di cui l’ultima evoluzione di questa gamma è NikolaTesla Unplugged.

Un rapporto naturale e semplice con il prodotto, immediato grazie all’utilizzo di manopole dal touch&feel analogico, con l’area di aspirazione nascosta dal flap centrale in vetro attivabile con un semplice tocco. Attraverso la funzione Autocapture, inoltre, NikolaTesla Unplugged imposta automaticamente la potenza di estrazione d’aria più adatta, regolandola e diminuendola gradualmente per eliminare gli odori residui a fine cottura.

Il sistema brevettato da Elica consente inoltre di accedere comodamene dall’alto ai filtri antiodore Long Life ++ che raggiungono soglie di filtraggio fino all’80% – rispetto alla media del mercato del 60% – e sono rigenerabili fino a 5 anni, nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.

Grazie alle funzioni automatiche Melting, Warming, Simmering non è più necessario mescolare le pietanze per evitare che il fondo della pentola si bruci in caso di preparazioni delicate, ed è più facile sia garantire il giusto livello di calore per le cotture lente come risotti o zuppe che evitare la fuoriuscita di acqua durante l’ebollizione per quelle più vivaci. L’acqua arriva a bollare il 30% più velocemente rispetto un piano cottura tradizionale, allo stesso modo le pietanze vengono fritte nella metà del tempo.

Con NikolaTesla Unplugged design di Fabrizio Crisà resta solo il piacere di realizzare piatti sani e gustosi. L’intera gamma di piani con cappa integrata Elica è visibile a questo link.