Mattia Vita e Forever Bambù insieme per un futuro più sostenibile

La corsa verso la sostenibilità ha un nuovo protagonista: Forever Bambù. Un brand emergente che si sta facendo strada nel mondo dell’ecologia grazie al suo impegno nel ridurre l’impatto ambientale. Un esempio di tale impegno è rappresentato da Mattia Vita: la giovane promessa del motorsport non sta solo facendo passi da gigante in una disciplina complicata e competitiva, ma anche anche nella dedizione personale alla causa della salvaguardia del pianeta.

Nella società attuale, la sfida principale consiste nel ridurre drasticamente l’impatto ambientale in tutte le sfere della vita quotidiana, anche nell’ambiente delle corse automobilistiche ad alti livelli, ovviamente. Evoluzione e innovazione nel mondo delle corse non significa tuttavia dover rinunciare al caratteristico rombo del motore termico. Quello che ha appassionato generazioni di tifosi in giro per il mondo.

È questo l’obiettivo che Mattia Vita aveva in mente da tempo e finalmente è riuscito a realizzarlo con un investimento di grande valore, aderendo al progetto italiano Forever Zero CO2, promosso da Forever Bambù, una holding specializzata nella piantumazione del bambù gigante, nell’ambito della green economy.

Ma cosa c’entrano i motori con le piante di bambù gigante? Grazie alla creazione di foreste di bambù gigante in Italia, Forever Bambù sostiene le comunità nel loro cammino verso la “carbon neutrality”. Il bambù gigante, grazie alle sue eccezionali capacità di assorbimento di CO2, superiore a molte altre specie vegetali, contribuisce a purificare l’aria che respiriamo.

Secondo Mattia: «Oggi abbiamo l’opportunità di rendere uno sport motoristico, tipicamente inquinante a causa delle emissioni dirette e indirette di CO2, carbon neutral o addirittura carbon negative, come nel nostro caso. Siamo i primi a riuscire in questo intento, grazie a un progetto lungimirante che ci permetterà di avere un impatto positivo sulla qualità dell’aria per i prossimi dieci anni».

Attraverso interventi di forestazione di bambù mirati — con sette foreste dell’azienda che coprono un totale di 200 ettari in Italia — il team di Mattia è riuscito ad assorbire una quantità di anidride carbonica superiore a quella emessa durante le fasi delle precedenti competizioni. Questo risultato non solo rappresenta una vittoria per l’ambiente, ma rende Mattia di diventare un Ambasciatore per l’Ambiente di Forever Zero CO2, promuovendo così un mondo e uno stile di vita più sostenibile.

È fondamentale che l’eco della sostenibilità si diffonda anche nel mondo dello sport, affinché altri attori del settore si impegnino a loro volta verso una maggiore responsabilità ambientale. Oggi, la sostenibilità rappresenta la chiave per rimanere al passo coi tempi e per attrarre sempre più giovani, senza però compromettere l’elemento spettacolare che solo il rombo dei motori può offrire.

La scelta di Mattia Vita è una scelta consapevole, volta a promuovere uno stile di vita sostenibile in ogni ambito della nostra esistenza. Attraverso azioni concrete, alla portata di tutti, siamo in grado di fare la differenza e rendere la sostenibilità un nuovo modo di agire. Forever Bambù e Mattia Vita ci dimostrano che è possibile coniugare l’adrenalina delle competizioni motoristiche con la salvaguardia dell’ambiente, aprendo la strada a una nuova era di corse sostenibili e appassionanti.