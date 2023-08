Lexus a Venezia 80, un film scritto per innovare

La storia di Lexus che torna in scena a Venezia è come un lungometraggio che parla di innovazione e spirito pionieristico. Con i riflettori che si accenderanno, il 30 agosto, sull’ottantesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Lexus sarà nuovamente protagonista, come Auto Ufficiale dell’evento e con le luci puntate sul nuovo LBX.

Dunque ciak, azione; il ‘motore’ (rigorosamente elettrificato) che torna a muovere – nel vero senso del termine – una delle più antiche manifestazioni cinematografiche al mondo è ancora quello di Lexus, che in Laguna sarà di nuovo al fianco della Biennale tra flash e attori, emozioni tutte da vivere e condividere insieme ai protagonisti del cinema italiano e internazionale e al pubblico di appassionati.

La storia antica unita a quella moderna, tra il fascino della Laguna e i valori del marchio giapponese che rinnovano la loro magia, convergono nel linguaggio di Lexus, fatto di attenzione agli spazi, meditazione e immersione in mondi nuovi. Come Auto Ufficiale della Mostra per il settimo anno consecutivo, Lexus accompagnerà registi, attori e celebrità a cominciare da Caterina Murino, la madrina di quest’anno, insieme ai molti altri protagonisti della Mostra. Schierate sul Lido ci saranno le vetture della gamma Electrified, mentre rappresentare lo spirito innovatore del brand spetterà proprio a LBX, Lexus Breakthrough Crossover, esposto per la prima volta sul red carpet del Lido. Questo SUV rivoluzionario rappresenta tutta l’essenza del brand, abbracciando idee contemporanee nel design e nella tecnologia al suon di “Make Everyday Extraordinary”: proprio nella cornice suggestiva della Laguna, LBX porterà quel tocco in più per rendere l’esperienza del festival ancora più straordinaria.

«Anche quest’anno saremo accanto alla Biennale Cinema 2023 per dare un tocco in più all’atmosfera magica che si respira a Venezia nei giorni della Mostra – ha raccontato Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia – e offrire agli ospiti la possibilità di vivere il massimo dell’Experience Amazing di Lexus. Siamo particolarmente orgogliosi di portare su un palcoscenico così importante l’ultimo arrivato in casa Lexus, ovvero LBX, un SUV che abbraccia idee contemporanee nel design e nella tecnologia, pur mantenendo le qualità distintive di Lexus».

Tra le 35 vetture presenti a Venezia, ci saranno alcuni modelli iconici quali RX Hybrid Turbo, NX Plug in Hybrid, UX Premium Hybrid, RZ Full Electric e ES Premium Hybrid. Il nuovo SUV compatto LBX, che è anche il più piccolo e dinamico della gamma attuale Lexus, rappresenta l’inizio di un nuovo percorso di Lexus, pensato per rompere le convenzioni come un film dirompente à la Lina Wertmüller, così come legato allo stile, al lusso e al comfort come nella più raffinata delle pellicole di Akira Kurosawa. Un film moderno e fuori dagli schemi. Parole d’ordine? Energia ed emozione.

Un legame, quello tra Lexus e la magia del cinema, basato sul medesimo spirito del cercare l’esperienza unica, attraverso elementi a volte impercettibili ma peculiari e distintivi. È la maestria degli artigiani Takumi che dettano lo stile di Lexus, combinato con tecnologie di produzione innovative, che torna sullo schermo d’eccellenza di Venezia per raccontare la sua storia. Il modo migliore per farlo è proprio quello di un film, con i suoi linguaggi e la poesia delle riprese, tra presente, passato e futuro. Si spengano le luci, comincia lo spettacolo.