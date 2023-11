L’eccellenza artigiana milanese rivive con Masel

Nello scenario al tempo stesso competitivo ed eccellente dell’artigianato italiano, vero core business del sistema produttivo del paese, Masel Milano si candida ad essere un punto di riferimento per quanto creatività e qualità, unendo tradizione e innovazione. Nato nel 2014 con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo delle cravatte e della seta, il brand si è evoluto nel corso degli anni, abbracciando nuove sfide e ampliando la propria gamma di prodotti.

Masel Milano è non vuole essere solo un brand di moda. Vuole essere la dimostrazione di come uno stile artigianale che affonda le radici nel mondo bancario e della finanza possa essere al tempo stesso di qualità, elegante e moderno. Inizialmente focalizzato sulle cravatte, il brand ha successivamente abbracciato la pelletteria, mantenendo sempre l’attenzione per la seta e la personalizzazione come tratti distintivi. Tra le creazioni più iconiche spiccano le cravatte personalizzate, impreziosite da ricami unici all’interno della fodera.

L’unicità di Masel Milano non si limita alla creazione di prodotti di alta qualità; si estende alla personalizzazione e alla cura dei capi di abbigliamento per ogni singolo cliente. Che non diventa quindi un numero, ma parte di una famiglia, di una comunità. Masel Milano costruisce per i proprio appassionati un club esclusivo fatto di eleganze e cura del dettaglio. Con reparti dedicati alla grafica e al ricamo, oltre a un impegno costante nella gestione del cliente, l’azienda garantisce un’esperienza completa. La cura dei dettagli si riflette non solo nella produzione artigianale ma anche nell’approccio umano, con la raccolta di feedback che guida il percorso di crescita continuo.

Dalla seta alle pelli lavorate con maestria, l’azienda ha saputo abbracciare l’eticità e la freschezza made in Italy. Il suo stile contemporaneo e urbano ha dato nuova vita a un settore tradizionalmente ancorato al passato. L’internazionalizzazione del Made in Italy è la missione, una sfida quotidiana che spinge Masel Milano a esportare l’arte e la passione degli artigiani italiani nel mondo. Un viaggio che continua a evolversi, dall’abbigliamento agli accessori, unendo la tradizione artigianale con la modernità, creando una comunità di appassionati di stile artigianale sia in Italia che oltre confine. Masel Milano: dove ogni dettaglio è un sogno artigianale.