Le previsioni di Sanremo 2024 con Fabio Caressa ed Emis Killa

Il Festival di Sanremo è diventato, sempre di più con Amadeus al suo ultimo ballo sul palco dell’Ariston, uno dei momenti più importanti per l’intrattenimento italiano: oramai è un dato certo. Lo dicono i numeri, quelli televisivi quanto quelli social, ma anche e soprattutto quanto se ne parla. Un fenomeno transgenerazionale.

110 mila appassionati, 2,5 milioni di utenti social e 5 milioni di visualizzazioni: sono questi invece i numeri dello scorso anno del “T-Quality sul divano”, il format video presentato da SisalTipster, la community social di chi ricerca un’analisi originale ed efficace di eventi sportivi o non, come il Festival, che quest’anno è tornato condotto da Fabio Caressa e Emis Killa, pronti a dare analisi e tips sulla kermesse.

I due hanno analizzato dati e rumor della kermesse musicale. Partiamo dai dati di ascolto: le previsioni di SisalTipster, che vedevano al 65% un superamento dello share record dello scorso anno, sono state confermate. La 74° edizione di Sanremo è già quella con l’età media dei cantanti più bassa degli ultimi anni – 35,5 anni – grazie a una schiera di giovani come Geolier, Alfa, Angelina Mango che bilanciano artisti di un’altra generazione come i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè. Proprio la Bertè si candida a essere una delle protagoniste dell’Ariston come sottolineato da Fabio ed Emis: se le chance di vincere Sanremo sono discrete (9%), Loredana è la grandissima favorita per il Premio della Critica con il 40%. Successo che avrebbe un valore enorme essendo dedicato a sua sorella, Mia Martini.

Caressa ed Emis Killa analizzano le statistiche delle sette categorie musicali individuate da SisalTipster – Rap-Urban; Pop-Urban; Pop Melodico; Pop Sensation; Cassa Dritta; Legends e Pop Alternativo – esprimendo la loro su vari esiti della kermesse. Il rapper milanese vede molto bene Geolier, vincente all’11%, che raccoglie molto consenso anche cantando in dialetto: un successo dovuto al gran gusto musicale che possiede. Emis riconosce la grande stagione di Annalisa, favorita al 19%, ma sarebbe contento di vedere sul podio anche i The Kolors (9%)

Fabio, invece, mette sul suo podio dei favoriti Angelina Mango, 19%, la già citata Loredana Bertè e i Negramaro, 4%, a cui è molto legato.

Il prossimo video verrà pubblicato il 9 febbraio, sempre su YouTube, dopo che il tiktoker Federico Felletti raccoglierà insight sul campo come invitato speciale con interviste per le vie della città fruibili anche sui canali social ufficiali SisalTipster Instagram e Facebook.