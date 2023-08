Le 5 migliori cuffie per ascoltare musica

Negli ultimi anni scegliere il tipo di cuffia da indossare per ascoltare musica non è più soltanto una scelta tecnologica, ma una vera e propria scelta di lifestyle. Dal tipo di cuffia che scegliamo raccontiamo anche molto di noi, di quello che vogliamo comunicare e anche — un po’ — il tipo di musica che vogliamo riprodurre. Un vero e proprio elemento simbolo della nostra nuova quotidianità. Per questo vi raccontiamo quali sono le migliori, a nostro insindacabile giudizio, le migliori… con un occhio al portafoglio.

Dyson Zone

Dyson Zone è una cuffia over-ear ad alta fedeltà con cancellazione del rumore progettata per affrontare l’inquinamento acustico e atmosferico delle città. La cuffia offre un’esperienza di ascolto immersiva grazie all’ingegneria acustica avanzata e alla cancellazione del rumore fino a 38 dB. È dotata di filtri elettrostatici che catturano il 99% di particelle inquinanti fino a 0,1 micron e filtri ai carboni attivi K-Carbon per imprigionare gas acidi. La batteria agli ioni di litio offre fino a 50 ore di autonomia in modalità audio o 4 ore in modalità purificazione e audio. Gli ingegneri Dyson hanno adottato un approccio scientifico per ridurre la distorsione del suono al minimo e offrire un audio fedele a spettro completo. L’app MyDyson permette di regolare la velocità del flusso d’aria e la cancellazione del rumore, nonché adattare l’equalizzazione audio alle proprie preferenze.

Bose QuietComfort 35 II

Le cuffie Bose QuietComfort 35 II sono una scelta popolare per gli amanti della musica e dei viaggi. La tecnologia di cancellazione del rumore di Bose è tra le migliori del settore, e offre un’esperienza di ascolto decisamente immersiva. La qualità audio è bilanciata e piacevole, e le cuffie sono comode anche per un utilizzo prolungato. La durata della batteria raggiunge circa 20 ore e c’è la possibilità di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth. Il design classico potrebbe non soddisfare chi cerca un aspetto più moderno.

Sennheiser HD 660 S

Le Sennheiser HD 660 S sono cuffie over-ear ad alta fedeltà progettate per gli audiofili più esigenti. Con driver migliorati, offrono un audio preciso e dettagliato, con una risposta in frequenza ampia e accurata. La costruzione è robusta e duratura, utilizzando materiali di alta qualità. Queste cuffie sono perfette per gli ascoltatori che amano cogliere ogni sfumatura della musica. Tuttavia, il prezzo più elevato potrebbe non essere alla portata di tutti e potrebbero risultare meno adatte all’uso in movimento rispetto ad altre cuffie.

Apple AirPods Max

Le cuffie AirPods Max di Apple offrono un’esperienza di ascolto premium con un audio ad alta fedeltà. Grazie alla cancellazione attiva del rumore e alla modalità di trasparenza, consentono di isolarsi o interagire con l’ambiente circostante. Il design over-ear offre comfort e aderenza. Il driver dinamico personalizzato da 40 mm offre un suono preciso e dettagliato, mentre l’H1 chip e i sensori ottimizzano l’audio e consentono di mettere in pausa la riproduzione quando si tolgono le cuffie. L’equalizzazione adattiva regola automaticamente il suono in base alla forma della testa, e il surround virtuale crea un’esperienza audio coinvolgente. La durata della batteria è di oltre 20 ore con cancellazione del rumore e modalità trasparenza attive.

Beats Solo Pro

Le Beats Solo Pro sono cuffie on-ear con cancellazione attiva del rumore e un suono orientato ai bassi, ideali per gli amanti di generi musicali come l’hip-hop e l’EDM. La qualità audio è piacevole, con bassi profondi e coinvolgenti. Sono facili da trasportare grazie al design pieghevole e alla custodia inclusa. La durata della batteria è buona, offrendo fino a 22 ore di riproduzione con la cancellazione del rumore attiva. Tuttavia, il design on-ear potrebbe non essere confortevole per tutti e l’isolamento acustico potrebbe non essere paragonabile a quello delle cuffie over-ear.