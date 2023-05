La cucina a isola è il cuore pulsante della casa. Parola di Elica

Sono lontani i tempi in cui le isole da cucina apparivano, con nostro grande stupore e piacere, solo nelle sitcom americane. Per fortuna, i tempi sono cambiati: anche in Italia la cucina-soggiorno ha fatto breccia nell’immaginario collettivo, imponendosi come la parte fondamentale della casa. La tendenza a integrare questo spazio nella zona living sta diventando prendendo sempre più piede: l’idea è quella di creare un luogo luminoso, funzionale e di design che possa giovare alla convivialità.

Una delle soluzioni più innovative proposte da Elica per ridisegnare lo spazio è la struttura modulare Open Suite, che diventa parte integrante di un ambiente polifunzionale e rappresenta una soluzione decorativa e pratica, realizzata con materiali e finiture raffinati che donano carattere all’ambiente.

Open Suite è luce, è struttura multiforme componibile con diversi ripiani che ciascuno sceglie in base alle proprie esigenze. La flessibilità compositiva è il punto di forza che permette di creare la propria versione abbinando diversi moduli per creare infinite combinazioni che aggiungono espressività e libertà nell’uso dello spazio.

Partendo da quattro configurazioni base (parete 80 cm o 160 cm e Isola da 80 cm o 160 cm) è possibile realizzare la propria versione di Open Suite aggiungendo moduli aspiranti o pannelli luce (da 80 cm) e ripiani in vetro (chiaro e smoke), metallo, rete metallica o legno (noce o personalizzabile). L’altezza della versione a isola è regolabile per consentire l’installazione all’interno di ogni ambiente, indipendentemente dalla misura del soffitto.

Nel lato inferiore, frontale al piano cottura, trova infatti spazio un grande pannello luminoso a led. Un punto luce strategico durante la preparazione dei cibi, da utilizzare anche per illuminare l’ambiente nei momenti più conviviali. Grazie alle funzioni Dim Light è possibile modulare l’intensità e tramite la funzione Tune White, il colore dei led, dalla fredda tonalità bianca, fino a quelle più calde per creare la perfetta atmosfera.

Open Suite fa parte della linea Elica Connect, la gamma di cappe intelligenti dotate di connettività. Tramite il controllo vocale Alexa o la app Elica Connect sarà possibile accendere o spegnere il prodotto, regolarne la potenza di aspirazione e modulare l’intensità della luce. L’App consente inoltre di monitorare lo stato di efficienza dei filtri e di richiedere qualsiasi tipo di assistenza con pochi click.

Scopri l’intera gamma dei prodotti Elica su www.elica.com.