Il Design, linfa vitale e avanguardistica di Lexus

La centralità del design è la chiave distintiva di un brand che, alla Milano Design Week, trova la sua massima espressione. Parole d’ordine: eleganza, leggerezza, qualità, sostenibilità, semplicità intuitiva e una visione del design che va oltre il semplice concetto di automobile. È il design della tecnologia, anche su quattro ruote, ispirato all’uomo e attorno all’uomo, che sfrutta le opportunità dell’elettrificazione – intesa come mezzo con cui tendere verso un nuovo modello di società sostenibile – per aumentare sempre più le prestazioni del veicolo e il piacere di guida. È proprio questa la sostanza del concetto di design Lexus, brand premium del gruppo Toyota, che da sempre mette l’uomo al centro di ogni strategia di sviluppo.

La natura che si fonde con il movimento e lo interpreta, lo indirizza e ne assorbe tutte le forze dinamiche, anche quando si tratta delle linee di un’automobile. È proprio con quest’idea che Lexus ha deciso di tornare per il quattordicesimo anno consecutivo alla Milano Design Week: presentando Shaped by Air, che è anche il titolo dell’installazione firmata dall’acclamata artista e architetto newyorkese Suchi Reddy, un’installazione ispirata proprio dalle curve della nuova Lexus Electrified Sport coupé. Questo concept, da cui l’artista prende ispirazione, rappresenta il reale manifesto di come Lexus vede oggi l’elettrificazione del futuro: massime performance e driving pleasure. La scultura, che è realizzata in parte con materiali di consumo riciclati e riutilizzati, a prima vista può sembrare astratta, ma quando la si osserva da vicino si vede chiaramente la sagoma di un’automobile avveniristica.

Presentata per la prima volta al Miami Design 2022, per la presentazione milanese le forme di Shaped by Air vengono riadattate e sospese al soffitto come una scultura, richiamando il design del veicolo come i ritagli di Henri Matisse. «Il continuo impegno di Lexus per l’innovazione e il suo sostegno a un approccio artistico che è una confluenza di arte e design» – ha commentato l’artista – «mi ha portato a immaginare questa esperienza immersiva sia come una scultura che come un’esperienza spaziale multisensoriale». L’installazione sarà infatti protagonista assoluta di uno spazio reso accogliente e contemplativo per l’occasione, dove i visitatori potranno vivere la sensazione di camminare in una foresta e sentire il fruscio delle foglie sotto i piedi.

L’appuntamento con Lexus all’edizione 2023 della Milano Design Week, fissato dal 17 al 23 aprile al Superstudio Più (via Tortona 27, dalle 14 alle 18), sarà poi anche quella per presentare i prototipi creati dai quattro vincitori del Lexus Design Award 2023 e i cui concept riflettono la convinzione del marchio giapponese per il quale il design può contribuire a un cambiamento positivo per il mondo.

Giunto alla sua undicesima edizione, il premio celebra e promuove i nuovi talenti creativi di tutto il mondo, dando loro particolare risalto proprio durante la Milano Design Week. I vincitori di quest’anno, selezionati tra 2.068 candidature provenienti da 63 Paesi diversi, sono Pavels Hedström (Svezia, trasferitosi in Danimarca), Jiaming Liu (Cina), Temporary Office (Vincent Lai, Singapore e Douglas Lee, Canada, emigrati negli USA) e Kyeongho Park e Yejin Heo (Repubblica di Corea).

Tema assegnato ai concorrenti del Design Award 2023? Presentare progetti che anticipassero le sfide del futuro, in linea con i principi del brand Lexus di Anticipare, Innovare e Coinvolgere, migliorando la felicità delle persone.

Infine, al Superstudio di via Tortona sarà anche possibile ammirare da vicino il nuovo Lexus RZ Full Electric il nuovo SUV elettrico di Lexus costruito su una piattaforma BEV dedicata. Un veicolo dal carattere dinamico, segnato da un design distintivo e senza soluzione di continuità, in cui la filosofia “Next Chapter” di Lexus trova la sua massima espressione. Il “nuovo capitolo” di Lexus, infatti, segna un approccio al design attraverso il quale lo stile comunica direttamente le prestazioni dell’auto e la qualità dell’esperienza di guida. Per RZ, quindi, si tratta di un esterno accattivante, che reinterpreta la tipica forma a clessidra di Lexus nella carrozzeria del veicolo, mentre l’interno è uno spazio leggero e aperto, semplice e lussuoso al tempo stesso. Una ricetta che torna protagonista nell’approccio audace e ‘human-centred’ della progettazione dei modelli Lexus, con la loro ergonomia di guida centrata sul guidatore e su un design pensato per unire innovazione, tecnologia e funzionalità. A guidare la mano di designer e tecnici ci pensa l’alta maestria e senso dell’estetica giapponese che proverbialmente combinale la qualità di anticipazione continua, la semplicità ma anche l’eleganza.