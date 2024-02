Il 24 febbraio la Giornata del Dettagliante Ortofrutticolo con Confcommercio Milano e Melinda

Come fa il detto? Una mela al giorno… Oggi, 24 febbraio, seguire il proverbio è più facile che mai, grazie all’iniziativa di Associazione Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli, Confcommercio Milano e Melinda. Benvenuti alla Giornata del Dettagliante Ortofrutticolo, a cui aderiscono 55 fruttivendoli di Milano e della sua Città Metropolitana.

Nata dalla volontà di organizzare una manifestazione a sostegno del settore primario, la Giornata si pone un obiettivo preciso: promuovere e valorizzare la funzione del negozio al dettaglio, non solo come presidio del territorio ma anche come massima espressione di qualità, conoscenza e cura, tanto del prodotto quanto del cliente. Nel caso del rapporto con quest’ultimo, in particolare, il focus è posto sulla cortesia e sul rapporto umano da sviluppare anche in sede di vendita.

Il Presidente dell’Associazione Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli di Confcommercio Milano, Gianfranco Gentile, commenta così l’occasione: «Tutti noi Operatori del fresco, nell’ambito del Dettaglio Ortofrutticolo, rappresentiamo un punto di riferimento. Lo siamo stati durante il periodo della pandemia, e vogliamo esserlo oggi e anche domani. Per noi il cliente non è “un consumatore” ma “Il Consumatore”. Ne conosciamo gusti e abitudini. E per questo lo possiamo consigliare al meglio. Facciamo questo con attenzione, perché siamo noi i primi consumatori di ciò che vendiamo. Mangiare bene non è un capriccio, ma una necessità, per il benessere di tutti noi».

Valori da sempre condivisi da Melinda, che per questo sostiene l’Associazione Dettaglianti e Confcommercio in questa Giornata. Andrea Fedrizzi, Direttore Marketing del Consorzio Melinda, ha dichiarato: «I negozi di ortofrutta al dettaglio rappresentano una realtà che da sempre Melinda ha voluto sostenere quale anello fondamentale della catena distributiva di frutta e verdura di qualità. Quale marca leader del settore non potevamo di certo esimerci dal promuovere e contribuire alla realizzazione di una attvità che valorizza questa categoria durante la giornata dedicata proprio ai dettaglianti ortofrutticoli».

Il sostegno di Melinda alla Giornata si realizza nel dono di una mela a tutti coloro che sceglieranno uno dei 55 esercizi aderenti nella giornata del 24 febbraio.