I sette migliori auricolari con cancellazione del rumore da acquistare subito

Se acquistate un prodotto o un servizio recensito utilizzando un link del nostro sito, Rolling Stone Italia potrebbe ricevere una commissione di affiliazione.

Per motivi legati alle dimensioni e alla potenza, la cancellazione attiva del rumore solitamente è appannaggio delle cuffie over e on-ear, ma la buona notizia è che questa funzione importantissima, ora, è ampiamente disponibile nella maggior parte dei modelli di auricolari wireless.

Se desiderate eliminare il rumore dell’autobus o del treno durante i vostri spostamenti, oppure volete ascoltare la vostra musica mentre un coinquilino sta sentendo altro con una cassa Bluetooth, gli auricolari con cancellazione attiva del rumore sono la soluzione più comoda e leggera; effettuando dei test accurati, abbiamo individuato i migliori secondo noi.

Come funziona la cancellazione del rumore negli auricolari?

Quando si parla di cuffie over-ear, la cancellazione del rumore deriva dai microfoni utilizzati per filtrare, prima che arrivino le orecchie, i suoni indesiderati provenienti dal mondo esterno.

Gli auricolari offrono anche una cancellazione passiva del rumore creando un’area isolata all’interno dell’orecchio. Nel complesso, le caratteristiche di cancellazione passiva e attiva del rumore degli auricolari Bluetooth sono migliori di quelle delle cuffie over-ear con cancellazione del rumore.

Come abbiamo scelto i migliori auricolari con cancellazione del rumore

Ci sono molti fattori di cui tenere conto nella scelta dei migliori auricolari con cancellazione del rumore; di seguito sono riportati i più importanti, che abbiamo preso in considerazione durante i test per compilare questo elenco.

Bluetooth: tutti gli auricolari con cancellazione attiva del rumore che vi consigliamo supportano almeno il Bluetooth 5.0, una delle ultime versioni dello standard wireless, molto più efficiente dal punto di vista energetico.

Durata della batteria: : la cancellazione attiva del rumore è una funzione che consuma molta energia, ma i modelli da noi raccomandati hanno almeno quattro ore di durata e possono essere ricaricati utilizzando la custodia della batteria inclusa.

Stile: gli auricolari sono disponibili in diverse fogge, ma quelli di questa guida sono totalmente wireless (senza fili).

Quali sono i migliori auricolari con cancellazione del rumore?

Abbiamo selezionato alcuni fra i migliori auricolari con cancellazione del rumore acquistabili online al momento. Ecco i nostri preferiti in base al livello di riduzione del rumore, alla qualità del suono e al design.

Sony WF-1000XM4 wireless I migliori in assoluto

Fra gli auricolari con cancellazione del rumore che abbiamo testato, questi wireless di Sony sono semplicemente tra i modelli top. Li consigliamo vivamente a chi viaggia spesso e ama utilizzare gli auricolari in volo, perché la funzione di cancellazione del rumore si attiva facilmente con un semplice tocco del dito.

Complessivamente, il suono della musica è nitido, quasi pari a quello delle cuffie over-ear (un ottimo risultato, per degli auricolari così piccoli), grazie anche alla tecnologia del processore integrato V1 di Sony.

Sono anche a prova di sudore e ci è piaciuto molto utilizzarli mentre facevamo sport. Non scivolano quasi mai e il loro design più grande rende più facile il controllo e la regolazione della musica durante l’allenamento.

Con una carica singola garantiscono circa otto ore di ascolto. Ci piace il fatto che si possono ricaricare in modalità wireless anche quando sono nella loro custodia, che da sola può immagazzinare fino a 16 ore di carica. Tramite questi auricolari potete anche interagire con Alexa di Amazon. Finora, da quando sono stati lanciati sul mercato, Sony ha fatto scuola e non abbiamo ancora trovato altri competitor in grado di immergere l’ascoltatore in un silenzio totale come quello dei WF-1000XM4.

Apple AirPods Pro (seconda generazione) I migliori per utenti Apple

Gli AirPods Pro (seconda generazione) di Apple sono tra gli auricolari con cancellazione attiva del rumore più popolari, grazie a un mix di qualità audio, prestazioni ANC migliorate e durata della batteria.

Questi auricolari wireless supportano il Bluetooth 5.0 e hanno un’autonomia di circa sei ore per carica, anche con la cancellazione del rumore attiva. È possibile ottenere fino a 30 ore di riproduzione musicale combinando la carica iniziale e una custodia completamente carica. Ho usato gli AirPods Pro per diversi mesi e si sono comportati molto bene.

La cancellazione attiva del rumore (con un chip H2 speciale che ha raddoppiato il livello di riduzione del rumore rispetto alla prima generazione di AirPods Pro) è abbastanza buona da bloccare tutti i suoni durante un viaggio in metropolitana a New York, tenendo la mia musica a un volume ragionevole. Quando la musica è spenta, l’ANC degli auricolari riduce notevolmente il suono delle persone che parlano intorno a me. Allo stesso modo, ho trovato accurato ciò che Apple dichiara a proposito della batteria: non mi è mai capitato che gli AirPods Pro si scaricassero all’improvviso o inaspettatamente.

Bose QuietComfort II I migliori per gli allenamenti

Con un nome come QuietComfort, è ovvio aspettarsi da Bose degli auricolari con cancellazione del rumore di altissimo livello. Ed è proprio così, per questo nuovo modello di ottimi auricolari wireless dell’azienda. Nel corso dei nostri test, durati vari mesi, le QuietComfort II hanno offerto un suono potente sprigionato da un design piccolo e confortevole, adatto sia alle session di allenamento che all’ascolto quotidiano.

Grazie ai diversi microfoni e ai comodi gommini in silicone, non avrete problemi a eliminare tutti i suoni esterni durante lo streaming di musica o film. È anche possibile personalizzare la cancellazione del rumore con l’app di Bose e tutto, dalle parti di chitarra acustica più delicate alle esplosioni dei film d’azione, risulta più nitido e ben bilanciato.

Come le cuffie Sony, anche questi auricolari sono adatti agli allenamenti sportivi e sono classificati IPX4, per cui non si rovinano nel caso si bagnino accidentalmente. Ci piace anche il fatto che siano comodi da indossare per ore, sia che ci si alleni sia che si ascolti la musica a casa. Vengono inoltre forniti con tre diversi gommini, così da individuare la giusta vestibilità per le vostre orecchie. Gli auricolari possono durare fino a sei ore per carica, o un totale di 24 ore utilizzando la custodia di ricarica.

LG Tone Free FN7 I più budget-friendly

Sul mercato esistono moltissimi auricolari con cancellazione del rumore, ma i Tone Free FN7 di LG rompono gli schemi grazie all’attenzione dell’azienda per la tecnologia e la vestibilità.

Gli LG Tone Free FN7 neutralizzano i rumori utilizzando fino a tre microfoni in ogni auricolare per monitorare (e attutire) le onde sonore esterne che potrebbero interferire con la musica. La tecnologia Active Noise Cancellation (ANC) blocca efficacemente rumori di fondo e suoni ambientali, ma è la forma unica degli auricolari ad aumentare la loro capacità di annullare il rumore.

Gli ingegneri di LG hanno ideato un design speciale a spirale per i gommini, che si adatta più agevolmente ai canali auricolari per una tenuta più sicura: ciò significa che queste parti degli auricolari lavorano in tandem con la tecnologia ANC per ridurre al minimo i rumori esterni (gli auricolari sono regolabili in modo da individuare il grip più saldo e comodo per le proprie orecchie).

Dal punto di vista delle specifiche, le Tone Free FN7 offrono un suono in HiFi grazie alla tecnologia di Meridian Audio, con bassi potenziati e un’ottima equalizzazione. La durata della batteria è discreta, 21 ore, però con una ricarica rapida di appena cinque minuti si può arrivare a un’ora di ascolto.

LG si è impegnata a fondo per aggiungere anche delle funzioni vocali alla sua linea di auricolari e gli FN7 sono compatibili con Google Assistant e Siri, così da poter regolare le impostazioni, cambiare canzone e molto altro ancora usando solo la voce. Nel complesso, gli LG Tone Free FN7 sono i primi auricolari con cancellazione attiva del rumore di fascia economica senza grossi difetti.

1MORE Aero Il design migliore

Gli 1MORE Aero sono gli auricolari con cancellazione del rumore meglio progettati di quest’anno, grazie a un’esperienza di attenuazione dei suoni esterni davvero avvolgente, più performante e percepibile rispetto a ogni altro prodotto che abbiamo testato.

L’azienda afferma che ciò è dovuto alla tecnologia proprietaria QuietMax, che offre un livello di cancellazione del rumore fino a 42 dB in una gamma di frequenze più estesa, da 40 Hz a 4000 Hz. In parole povere, gli auricolari sono in grado di bloccare uno spettro più ampio di rumori ambientali, dal rombo del motore di un aereo fino al chiacchiericcio e ai suoni della natura.

Grazie all’ANC, inoltre, potrete immergervi meglio nella musica e 1MORE non lesina certo sulla tecnologia, con un audio spaziale in real time combinato alla tecnologia di tracciamento della testa, così da creare un’esperienza in stile surround.

Se desiderate degli auricolari con cancellazione del rumore che performano davvero, aggiungete 1MORE al vostro carrello.

Belkin Soundform Immerse I migliori per le call

Gli auricolari Soundform di Belkin offrono una cancellazione attiva del rumore in grado di competere con quella delle cuffie over-ear, soprattutto nell’utilizzo per telefonate e videochiamate. Bloccano efficacemente il suono grazie a sei microfoni (tre per auricolare) che captano i rumori esterni e assicurano nitidezza di suono nelle call e silenziosità, indipendentemente dall’ambiente circostante.

Gli auricolari Soundform hanno anche una resistenza all’acqua di livello IPX5 (quindi sopportano senza problemi il sudore della corsa o la pioggia) e un design intelligente che non li fa cadere dall’orecchio (anche se io li ho usati principalmente in ufficio). All’interno, i driver dinamici da 12 mm e la tecnologia audio a 24 bit contribuiscono a generare un suono eccezionalmente nitido per un paio di auricolari così piccoli, anche quando la qualità delle videochiamate è traballante.

A tutto ciò aggiungete 32 ore di durata della batteria (otto per gli auricolari e 24 per la custodia di ricarica) e avrete di fronte un modello di auricolari con cancellazione del rumore fra i più efficaci sul mercato.

Bowers & Wilkins Pi7 S2 Il suono migliore

I Pi7 S2 di Bowers & Wilkins sono il primo paio di auricolari con cancellazione del rumore che ci sentiamo veramente di consigliare agli audiofili.

Sono stati progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato gli altoparlanti Bowers & Wilkins della serie 800 e si vede: i Pi7 S2 sono una vera goduria per le orecchie. Siamo riusciti ad ascoltare la nostra musica con una nitidezza straordinaria grazie alla connessione hi-res a 24 bit e offrono un soundstage incredibilmente spazioso. Ci saremmo aspettati un livello simile di prestazioni da delle cuffie over-ear, ma le Pi7 S2 ci hanno fatto cambiare idea sulle nostre aspettative in campo di auricolari. Se amate la musica, ma non vi piace l’ingombro delle cuffie full-size, questo è un ottimo compromesso.

Bowers & Wilkins ha dotato i Pi7 di sei microfoni che svolgono un ottimo lavoro di cancellazione del rumore. Abbiamo passeggiato all’aperto senza dover alzare il volume al massimo. Gli auricolari regolano il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante, gestendo in automatico le impostazioni.

L’unico punto debole è la durata della batteria: può arrivare a quattro-cinque ore o a 24 grazie alla custodia della batteria. Tuttavia, ci piace il fatto che si possa ricaricare la custodia anche tramite pad di ricarica wireless.

Se desiderate un paio di auricolari a cancellazione del rumore di qualità elevata, i Pi7 S2 di Bowers & Wilkins sono la soluzione ideale.