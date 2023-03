I migliori e potenti speaker bluetooth in circolazione

Ormai onnipresenti anche in contesti in cui vorreste farne a meno (tipo un viaggio in treno), gli speaker Bluetooth sono un vero e proprio must dell’esperienza contemporanea. Un modo per fare comunità a basso costo, ascoltare la musica insieme alle amiche e agli amici, un’alternativa all’isolamento delle cuffie e forse proprio per questo il settore resta uno di quelli più interessanti con prodotti sempre migliori e alternative per tutte le tasche.

Ecco le nostre indicazioni per i migliori prodotti in circolazione.

Anker SoundCore 2

Anke è uno dei brand di punta del settore. Un “entry level” di qualità assoluta per chi vuole un suono fedele e potente senza spendere troppi soldi. Il SoundCore 2 spinge molto sui bassi grazie ad un driver audio da 5W e un subwoofer passivo. L’ovvia connessione Bluetooth, il supporto micro SD e un’uscita AUX consentono di avere un ampio ventaglio di opzioni mentre la batteria garantisce 15 ore di riproduzione continua con una singola carica: più del doppio rispetto agli altri altoparlanti di dimensioni comparabili presenti sul mercato.

JBL GO 3

Non ha bisogno di presentazioni. È ovunque e sicuramente se non ce l’avete già, a casa di vostre amiche o amici avrete sentito musica attraverso una cassa JBL. Evoluzione della Go 2, questo speaker è resistente ad acqua e polvere e ha un’autonomia di 5 ore. Per quanto riguarda il suono, grazie alla tecnologia JBL, la Go 3 offre bassi corposi e una ricchezza di frequenze molto apprezzabili.

Bose SoundLink Flex

Salendo un po’ di prezzo, il SoundLink Flex della Bose permette di vivere tutta l’esperienza di un suono unico al mondo e portarlo ovunque con sé. Bose non ha bisogno di presentazioni, ma ci proviamo lo stesso: perfetto per gli esterni grazie alle sue tecnologie innovative (tra cui quella che permette di adattare automaticamente il suono all’ambiente circostante) che offrono un suono profondo, chiaro e coinvolgente; resistente ad acqua, polvere e detriti, non teme cadute o ruggine, facile da tenere in mano e riporre e non teme la corrosione o i raggi UV; autonomia di 12 ore. Insomma, una garanzia.

JBL Charge 5 Speaker

Fratello maggiore della Go 5, il Charge 5 ha nella potenza della riproduzione e nella lunghissima autonomia (20 ore) i suoi punti di forza. Tra l’altro, è possibile mettere in contatto questo speaker con altri apparecchi JBL o compatibili per un suono stereo e rendere la propria festa ancora più unica.

Marshall Acton II

Tra gli speaker di fascia alta una menzione la merita soprattutto il Marshall Acton II, la cui spiegazione sta tutta nel brand: Marshall. Sono tra i migliori a fare amplificatori e apparecchi che riproducono musica e con l’Acton II non vi dicamo che vi sembrerà di avere i vostri artisti preferiti in casa, ma quasi. Unica pecca – se proprio dobbiamo trovargliene una – non è portatile e va collegato a una presa di corrente. Ma ecco, se non volete rinunciare alla potenza (e anche alla bellezza del design) è un difetto facilmente aggirabile ormai.