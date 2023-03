I migliori amplificatori portatili per chitarra per suonare i tuoi pezzi per strada

La maneggevolezza non implica necessariamente una qualità inferiore del suono, soprattutto quando si parla di amplificatori per chitarra. Anche se i modelli più voluminosi per chitarra elettrica o acustica sono dotati di maniglie, nella maggior parte dei casi sono molto scomodi da trasportare in uno studio o in un locale. Ma se ne possono trovare tanti nuovi, più leggeri e portatili, dotati di tutte le funzioni necessarie. Che suoniate solo occasionalmente o vogliate un ottimo amplificatore per suonare on the road, abbiamo selezionato per voi una gamma dei migliori ampli portatili per chitarra, adatti a ogni situazione.

Se dovete portarlo in giro, il vostro amplificatore dovrà essere maneggevole e leggero, però, allo stesso tempo, abbastanza potente da produrre il volume e la qualità sonora di cui avete bisogno. Ma come scegliere quello giusto? Continuate a leggere la nostra guida all’acquisto online dei migliori amplificatori portatili per chitarra.

Guida all’acquisto degli amplificatori portatili per chitarra

Ecco le caratteristiche di cui tenere conto per scegliere un buon amplificatore portatile per chitarra:

Tipologia: nella ricerca dell’amplificatore portatile più adatto alle vostre esigenze, molto probabilmente vi troverete di fronte a due opzioni principali: ampli solid state o valvolare. Quelli solid state utilizzano dei transistor per amplificare il segnale, mentre i valvolari funzionano impiegando delle valvole sottovuoto. In generale, gli amplificatori solid state sono più resistenti ed economici, ma tanti chitarristi preferiscono il suono più caldo e naturale delle valvole.

Potenza: se suonate in locali piccoli o vi esercitate a casa forse vi basterà un ampli poco potente. Se, invece, vi esibite in locali più grandi o avete bisogno di un volume più alto, dovrete orientarvi su un amplificatore più potente per farvi sentire anche dal pubblico nelle ultime file. Un ampli da 40 Watt dovrebbe essere sufficiente per sviluppare un volume adatto a un pubblico piuttosto nutrito, mentre uno da 20 Watt (o meno) è perfetto per concerti in un piccolo bar.

Ingressi: è buona cosa tenere conto del numero e della tipologia d’ingressi e uscite di cui dispone l’amplificatore. Alcuni hanno input multipli, che consentono di collegare più strumenti contemporaneamente o addirittura di utilizzare l’ampli come mixer. Le uscite, come quelle per i jack delle cuffie e le line out, sono invece utili per esercitarsi in modalità silenziosa o per inviare il segnale a un sistema di amplificazione più grande.

Effetti: oltre ai controlli per la regolazione dei toni, come l’equalizzazione e il gain, occorre considerare anche elementi come riverbero, delay e distorsione. Infatti possono essere utili per plasmare il vostro suono e dargli profondità: se possibile, quindi, consigliamo di orientarvi su un amplificatore che offra almeno queste opzioni. Alcuni possono anche includere una drum machine integrata e la possibilità di controllare tutti i settaggi, via Bluetooth, con un’app.

Quali sono i migliori amplificatori portatili per chitarra?

Ecco i nostri ampli portatili per chitarra preferiti, per suonare on the road e per fare pratica a casa:

Vox Pathfinder 10

Un nome, una garanzia, il Pathfinder 10 rappresenta una sintesi perfetta di portabilità e potenza, senza perdere ricchezza e timbro tipo di sound Vox. In pochissimo spazio, un prezzo contenuto e un peso ridottissimo (4.8kg) avrete un vero e proprio amplificatore Vox con tanto di Gain, Treble, Bass e lo switch tra pulito e il tipico overdrive British. Un prodotto perfetto per esercitarsi a casa, il riscaldamento nel backstage e anche in studio di registrazione.

Fender Mustang Micro

Se quello che cerchi è la trasportabilità totale, difficilmente troverai qualcosa di più maneggevole del Fender Mustang Micro. Attaccalo alla tua chitarra, collega le cuffie all’entrata jack o utilizzando il Bluetooth: avrai a disposizione 25 amplificatori ed effetti fra cui scegliere, per esercitarti ovunque. È divertentissimo, poi, per provare a suonare seguendo i tuoi brani preferiti. Quando sarai pronto per registrare le tue composizioni, basterà connetterlo al computer o a qualunque altro device con un semplice cavo USB.

Fender Mustang LT40S

Il Mustang della Fender, fratello maggiore del Micro, unisce divertimento e possibilità di sperimentare in un ampli grande la metà degli altri portatili, ma sempre potente (e leggero) coi suoi 40 Watt e coni da quattro pollici. Il pannello dei controlli è intuitivo, con un display e molti effetti e settaggi da provare. In più, c’è la possibilità di salvare i tuoi setup preferiti tramite l’app di Fender. Inizia usando l’accordatore integrato, scegli il tempo che desideri e spara al massimo il volume di questo ampli leggero, ma rumoroso.

Yamaha THR10II 10W 2×3” amplificatore combo per chitarra

A confronto con gli altri del lotto, il THR10II della Yamaha sembra arrivare da un’altra epoca e, magari, da un altro pianeta. Ma suona alla grande e il design rettangolare di questo piccolo mostro di potenza non ne intacca la maneggevolezza. Coi suoi 15 watt, è perfetto per provare da soli e può emulare il suono di un amplificatore valvolare: si può scegliere fra 15 ampli da chitarra diversi, tre da basso e tre microfoni per la modalità elettroacustica con settaggi flat. Quando sarete pronti per incidere, lo potrete collegare alle cuffie e a un desktop/laptop via USB o Bluetooth.