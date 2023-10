I fuoriclasse della musica elettronica hanno fatto ballare la Milano Fashion Week

“Music is the answer”: è stato questo lo slogan cantato all’unisono dal pubblico dell’Ex-Macello di Milano durante lo show di Black Coffee, mentre un mare di mani si muoveva al ritmo della house suonata dal dj sud-africano.

Nel corso della settimana della moda milanese sono stati tanti i party che, quest’anno ancora più che in passato, hanno portato stile e creatività dalle passerelle delle sfilate riservate a pochi, a luoghi della città aperti a tutti e presi d’assalto dal pubblico più ricettivo delle nuove tendenze.

Ploom, con la media-partnership con Rolling Stone Italia, ha scelto di inserirsi nei migliori eventi musicali della Fashion Week. Prima tra questi è stata la serata di giovedì all’Ex Macello, prodotta da Amnesia Milano, Social Music City, Vivo Concerti e Animas.

Migliaia di giovani, italiani e non, hanno ballato brani come I Feel Love, Billie Jean, Lady Modjo e Losing My Religion sapientemente remixati da Black Coffee, mentre visual e giochi di luce coloravano lo scenario post-industriale del nuovo quartier generale dell’intrattenimento milanese.

Stessa atmosfera, ma tutt’altro tipo di location per il giorno successivo con Vision Milan Fashion Week, un’altra one-night prodotta da Amnesia Milano che ha portato in un tempio della musica dal vivo come il Fabrique il dj fuoriclasse bosniaco-tedesco Mladen Solomun.

Anche in questo caso, ragazzi e ragazze all’interno del locale parlavano inglese, francese, tedesco, spagnolo: un dance-floor internazionale unito dal linguaggio unico, universale della musica elettronica.

Solomun stesso, in un’intervista rilasciata in passato, aveva spiegato che la musica non è un semplice strumento per far ballare le persone, ma una realtà con diverse sfumature, come la vita stessa.

Tante emozioni che il pubblico allargato che ha preso parte a questi eventi ha potuto vivere da un punto di vista esclusivo, come quello della Lounge Ploom allestita all’Ex Macello o quello dello skybox al Fabrique che ha permesso di godere da un’inedita visione dall’alto uno spettacolo stiloso e, sì, davvero unico come quello proposto da Solomun.

Per chiudere in bellezza siamo tornati proprio all’Ex Macello dove sabato è stato il turno di Zamna Festival, un evento internazionale dedicato alla musica elettronica nato in Messico nel 2017 e battezzato anche a Milano da Amnesia, Social Music City, Vivo Concerti e Animas durante uno dei weekend più movimentati dell’anno: tra gli artisti che si sono alternati in console, numeri uno della techno e della house come il tedesco Loco Dice e la slovena Brina Knauss.

«Ciao belli» è il testo del post con cui Loco Dice ha ringraziato sui social i fan che si sono goduti il suo dj-set tra le enormi palme luminose che incorniciavano la console: “Macello all’ex Macello” è solo uno dei tanti commenti del pubblico, ben più che soddisfatto per il sudore versato e la serata davvero unica vissuta grazie alla sua musica. House e techno sono state la colonna sonora del weekend della nostra Milano Fashion Week, un fine settimana carico di adrenalina che è sembrato non finire mai, come i 5 minuti di tiri illimitati garantiti da Ploom X.